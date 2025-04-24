Использовались для убийств в Украине: Британия запретила экспорт геймпадов в РФ
Великобритания 24 апреля запретила экспорт контроллеров игровых консолей в Российскую Федерацию, так как ВС РФ используют их для управления дронами в Украине.
По данным Politico, новый санкционный пакет в основном сосредоточен на том, чтобы лишить РФ доступа к технологиям, используемых в войне и энергетике. Среди 150 новых торговых санкций есть запрет на продажу геймпадов.
"Мы также полностью запрещаем ввоз в Россию контроллеров видеоигр, чтобы предотвратить их использование для управления беспилотниками на передовой, а это значит, что игровые консоли больше не будут использоваться для убийства на Украине", — заявил министр санкций Великобритании Стивен Доути.
Какие еще санкции ввела Британия
Ограничения также распространяются на экспорт химикатов, машин, металлов, сложного программного обеспечения и электронных изделий, таких как усилители и схемы, которые британское правительство описывает как "критически важные" для военного развития РФ.
"Сегодня мы используем наши полномочия, чтобы задушить российскую военную машину, спасти жизни украинцев и защитить британский бизнес от циничной эксплуатации со стороны России", — подчеркнул Доути.
Напомним, представительница ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас ранее заявила о намерении запретить экспорт в РФ игровых консолей PlayStation и Xbox.
Также сообщалось, что украинские военные используют игровые контроллеры Steam Deck для управления роботизированными пулеметными установками "Сабля".