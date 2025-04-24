Використовувалися для вбивств в Україні: Британія заборонила експорт геймпадів у РФ

Велика Британія 24 квітня заборонила експорт контролерів ігрових консолей у Російську Федерацію, оскільки ЗС РФ використовують їх для управління дронами в Україні.

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За даними Politico, новий санкційний пакет здебільшого зосереджений на тому, щоб позбавити РФ доступу до технологій, які використовуються у війні та енергетиці. Серед 150 нових торгових санкцій є заборона на продаж геймпадів.

"Ми також повністю забороняємо ввезення в Росію контролерів відеоігор, щоб запобігти їхньому використанню для управління безпілотниками на передовій, а це значить, що ігрові консолі більше не будуть використовуватися для вбивства в Україні", — заявив міністр санкцій Великої Британії Стівен Доуті.

Які ще санкції ввела Британія

Обмеження також поширюються на експорт хімікатів, машин, металів, складного програмного забезпечення та електронних виробів, таких як підсилювачі та схеми, які британський уряд описує як "критично важливі" для військового розвитку РФ.

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"Сьогодні ми використовуємо наші повноваження, щоб задушити російську військову машину, врятувати життя українців і захистити британський бізнес від цинічної експлуатації з боку Росії", — підкреслив Доуті.

Нагадаємо, представниця ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас раніше заявила про намір заборонити експорт до РФ ігрових консолей PlayStation і Xbox.

Також повідомлялося, що українські військові використовують ігрові контролери Steam Deck для управління роботизованими кулеметними установками "Шабля".