Целые колонны техники ВС РФ подорвались на минах 59 ОШБр под Покровском: подробности (видео)

Вооруженные силы Российской Федерации попытались прорваться возле села на Покровском направлении, но вся российская техника взлетела в воздух. Атака врага захлебнулась из-за дистанционного минирования, которое провели бойцы Сил беспилотных систем. Благодаря их работе атаку РФ остановили, не коснувшись россиян ни артиллерией, ни дронами.

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О деталях отражения атаки ВС РФ с помощью дистанционного минирования бойцы 59 отдельной штурмовой бригады СБС ВСУ рассказали в Telegram-канале.

Видео с кадрами работы подразделения появилось 23 апреля. Бойцы опубликовали трехминутное видео, на котором показали попытку наступления ВС РФ, состоявшейся 21 апреля возле села Надиевка (или Надеждинка). Началась атака в 4:49: россияне пытались прорваться по прямой дороге, полями или через лесопосадку. На видео видим, как взлетает в воздух российская техника. Например, встретился с "сюрпризом" танк, который сначала шел по дороге, потом свернул в поля и подорвался на мине.

"Никаких оккупантов. 21.04.2025 года были остановлены вражеские штурмовые действия с помощью дистанционного минирования 59 ОШБр БпС", — говорится в заметке украинских военных.

Между тем на видео можно рассмотреть детали атаки РФ и то, как украинцы остановили попытку прорыва. Видим, как дрон ВСУ следит за продвижением российской техники. Сначала группа машин двигалась по дороге, но они одна за другой подорвались на минах. Следующие кадры — с танком. Через несколько секунд на записи появилась дорога, на которой дымили и горели минимум три единицы военной техники. В 5:41 россияне попытались прорваться через лесополосу, но их остановили также мины, которые попались по дороге.

"Как результат, 21 апреля 2025 года на дистанционном минировании было взорвано не менее 10 единиц вражеской техники, из которых 5 гусеничной и 5 колесной", — подытожили бойцы атаку РФ, продлившейся около одного–двух часов.

Наступление РФ под Покровском — детали работы 59 ОШБр СБС

Между тем OSINT-аналитик с ником Moklasen установил координаты точек под Надиевкой, в которых подорвалась техника ВС РФ. Также он назвал, что именно взлетело в воздух: узнал три бронетранспортера, одну бронемашину, одну "Ладу" и два мотоцикла. В анонимном аналитическом Telegram-канале In Factum на карте обозначили точки подрыва и показали направление наступления РФ, которое удалось остановить на юго-запад от Покровска. Также отмечается, что колонны техники РФ уничтожены дистанционно, без привлечения артиллерии и дронов.

Наступление РФ — линия фронта возле села Надиевка под Покровском 24 апреля Фото: DeepState Наступление РФ — направление движения врага на село Надеевка под Покровском 21 апреля Фото: In Factum

Отметим, 26 марта на портале Defense Express рассказали об американских минах ADAM, замеченные на поле боя в Украине. Аналитики объяснили, что речь идет о системе дистанционного минирования, которая дает возможность защитить территорию на расстоянии 17 км. В сети отыскали кадры с бойцами 24 ОМБр ВСУ им. Короля Даниила, которые держали в руках снаряд, заполненный противопехотными минами.

Напоминаем, в мае 2024 года 40 отдельная механизированная бригада ВСУ отразила штурм ВС РФ с помощью дистанционного минирования.