Цілі колони техніки ЗС РФ підірвались на мінах 59 ОШБр під Покровськом: подробиці (відео)

Збройні сили Російської Федерації спробували прорватись біля села на Покровському напрямку, але уся російська техніка злетіла у повітря. Атака ворога захлинулась через дистанційне мінування, яке провели бійці Сил безпілотних систем. Завдяки їхній роботі атаку РФ спинили, не торкнувшись росіян ні артилерією, ні дронами.

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Про деталі відбиття атаки ЗС РФ за допомогою дистанційного мінування бійці 59 окремої штурмової бригади СБС ЗСУ розповіли у Telegram-каналі.

Відео з кадрами роботи підрозділу з'явилось 23 квітня. Бійці опублікували трихвилинне відео зі спробою наступу ЗС РФ, яка відбулась 21 квітня біля села Надіївка (або Надеждинка). Почалась атака о 4:49: росіяни намагались прорватись прямою дорогою, полями або через лісопосадку. На відео бачимо, як злітає у повітря російська техніка. Наприклад, зустрівся із "сюрпризом" танк, який спершу ішов дорогою, потім звернув у поля та підірвався на міні.

"Ніяких окупантів. 21.04.2025 року було зупинено ворожі штурмові дії за допомогою дистанційного мінування 59 ОШБр БпС", — ідеться у дописі українських військових.

Тим часом на відео можна роздивитись деталі атаки РФ і те, як українці спинили спробу прориву. Бачимо, як дрон ЗСУ стежить за просуванням російської техніки. Спершу група машин рухалась дорогою, але вони одна за одною підірвались на мінах. Наступні кадри — з танком. За кілька секунд на записі з'явилась дорога, на якій диміли та горіли мінімум три одиниці військової техніки. О 5:41 росіяни спробували прорватись через лісосмугу, але їх також спинили міни, які трапились дорогою.

"Як результат, 21 квітня 2025 року на дистанційному мінуванні було підірвано щонайменше 10 одиниць ворожої техніки, з яких 5 гусеничної та 5 колісної", — підсумували бійці атаку РФ, яка тривала приблизно одну–дві години.

Наступ РФ під Покровськом — деталі роботи 59 ОШБр СБС

Тим часом OSINT-аналітик з ніком Moklasen встановив координати точок під Надіївкою, в яких підірвалась техніка ЗС РФ. Також він назвав, що саме злетіло у повітря: упізнав три бронетранспортери, одну бронемашину, одну "Ладу" та два мотоцикли. У анонімному аналітичному Telegram-каналі In Factum на карті позначили точки підриву та показали напрямок наступу РФ, який вдалось спинити на південний захід від Покровська. Також зауважується, що колони техніки РФ знищені дистанційно, без залучення артилерії та дронів.

Наступ РФ — лінія фронту біля села Надіївка під Покровськом 24 квітня Фото: DeepState Наступ РФ — напрямок руху ворога на село Надіївка під Покровськом 21 квітня Фото: In Factum

Зазначимо, 26 березня на порталі Defense Express розповіли про американські міни ADAM, помічені на полі бою в Україні. Аналітики пояснили, що ідеться про систему дистанційного мінування, яка дає можливість захистити територію на відстані 17 км. У мережі відшукали кадри з бійцями 24 ОМБр ЗСУ ім. Короля Данила, які тримали в руках снаряд, заповнений протипіхотними мінами.

Нагадуємо, у травні 2024 року 40 окрема механізована бригада ЗСУ відбила штурм ЗС РФ за допомогою дистанційного мінування.