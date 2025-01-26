Летять на 17 км: у ЗСУ помітили американські протипіхотні міни ADAM, — OSINT (фото)

Україна отримала засоби ураження, які допоможуть втримати "м'ясні штурми" російської піхоти, написали аналітики.

Related video

На полі бою помітили застосування систем дистанційного мінування ADAM, які Пентагон пообіцяв ЗСУ на початку осені 2024 року. Системи дають можливість замінувати територію на відстані 17 км. Після цього засоби ураження очікують наближення противника, щоб підірватись з радіусом осколкового ураження в сім метрів. Про деталі нової зброї ЗСУ розповіли на порталі Defense Express.

На порталі розповіли про дані OSINT-аналітиків, які відшукали в мережі докази надходження на лінію фронту систем дистанційного мінування ADAM. Аналітик з ніком Colby Badhwar на сторінці в соцмережі X (Twitter) опублікував фото 24 ОМБр ЗСУ ім. Короля Данила. На фото видно бійців, які тримають в руках снаряд ADAM, начинений протипіхотними мінами для дистанційного мінування. При цьому даного зображення, а також іншого, розміщеного OSINT-аналітиком з ніком Roy, не відшукалось на сторінках бригади.

Зброя ЗСУ - боєць зі снарядом ADAM Фото: X (Twitter) Зброя ЗСУ - двоє бійців 24 ОМБР зі снарядом ADAM Фото: X (Twitter)

На Defense Express пояснили, яку користь мають ЗСУ від новоотриманих американських систем дистанційного мінування. Даний вид засобів ураження повинен допомогти зупинити "м'ясні штурми" піхоти ЗС РФ, написали аналітики.

Зброя ЗСУ — що відомо про ADAM

Фокус розповідав про нову зброю, отриману українськими бійцями. Вперше про можливість надання протипіхотних мін та систем дистанційного мінування у Пентагоні заговорили на початку осені 2024 року. Вже у листопаді партія систем ADAM з'явилась у пакеті допомоги США. У переліку засобів, які мали отримати ЗСУ, були снаряди M692 калібру 155 мм. У кожному снаряді — 36 протипіхотних осколкових мін типу М67.

Зброя ЗСУ - снаряд ADAM з протипіхотними мінами Фото: Відкриті джерела

Після удару снаряда об землю в усі боки розлітаються міни, які самоліквідуються протягом чотирьох годин, пояснюється у статті. Також нагадали про ще один корисний вид снарядів — M731, який несе міни М72, які самоліквідуються протягом 48 годин.

Характеристики системи дистанційного мінування ADAM:

дальність польоту — 17,5 км;

радіус розльоту мін — 600 м;

радіус ураження піхоти порога — 7 м.

Зазначимо, весною та влітку 2024 року бійці ЗСУ не раз розповідали про "м'ясні штурми", в які російське командування кидає солдатів ЗС РФ. Наприклад, саме таку тактику використовував ворог під час весняних атак на Часів Яр, повідомили в ОСУВ "Хортиця". При цьому відзначали, що противник "приберігає техніку", застосовуючи переважно піхоту з мінімальним прикриттям.

Аналогічна ситуація склалась влітку під Покровськом, заявив головний сержант батальйону безпілотних систем 47-ї окремої механізованої бригади Рустам. З його слів, перед цим росіяни масово застосовували бронетехніку, але потім перейшли до тактики "м'ясних штурмів". Боєць пояснив, що таким чином ворог може атакувати за будь-якої погоди, по будь-якій місцевості: просувається, але зазнає великих втрат.

Нагадуємо, 23 січня боєць з Торецька розповів, що росіяни почали застосовувати нову тактику: одиничних солдатів, яких закидають в тил для диверсій та складування боєзапасу.