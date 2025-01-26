Летят на 17 км: в ВСУ заметили американские противопехотные мины ADAM, — OSINT (фото)

Украина получила средства поражения, которые помогут удержать "мясные штурмы" российской пехоты, написали аналитики.

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На поле боя заметили применение систем дистанционного минирования ADAM, которые Пентагон пообещал ВСУ в начале осени 2024 года. Системы дают возможность заминировать территорию на расстоянии 17 км. После этого средства поражения ожидают приближения противника, чтобы подорваться с радиусом осколочного поражения в семь метров. О деталях нового оружия ВСУ рассказали на портале Defense Express.

На портале рассказали о данных OSINT-аналитиков, которые отыскали в сети доказательства поступления на линию фронта систем дистанционного минирования ADAM. Аналитик с ником Colby Badhwar на странице в соцсети X (Twitter) опубликовал фото 24 ОМБр ВСУ им. Короля Даниила. На фото видно бойцов, которые держат в руках снаряд ADAM, начиненный противопехотными минами для дистанционного минирования. При этом данного изображения, а также другого, размещенного OSINT-аналитиком с ником Roy, не отыскалось на страницах бригады.

Оружие ВСУ — боец со снарядом ADAM Фото: X (Twitter) Оружие ВСУ — двое бойцов 24 ОМБР со снарядом ADAM Фото: X (Twitter)

На Defense Express объяснили, какую пользу имеют ВСУ от новополученных американских систем дистанционного минирования. Данный вид средств поражения должен помочь остановить "мясные штурмы" пехоты ВС РФ, написали аналитики.

Оружие ВСУ — что известно об ADAM

Фокус рассказывал о новом оружии, полученном украинскими бойцами. Впервые о возможности предоставления противопехотных мин и систем дистанционного минирования в Пентагоне заговорили в начале осени 2024 года. Уже в ноябре партия систем ADAM появилась в пакете помощи США. В перечне средств, которые должны были получить ВСУ, были снаряды M692 калибра 155 мм. В каждом снаряде — 36 противопехотных осколочных мин типа М67.

Оружие ВСУ — снаряд ADAM с противопехотными минами Фото: Открытые источники

После удара снаряда о землю во все стороны разлетаются мины, которые самоликвидируются в течение четырех часов, объясняется в статье. Также напомнили о еще одном полезном виде снарядов — M731, который несет мины М72, которые самоликвидируются в течение 48 часов.

Характеристики системы дистанционного минирования ADAM:

дальность полета — 17,5 км;

радиус разлета мин — 600 м;

радиус поражения пехоты порога — 7 м.

Отметим, весной и летом 2024 года бойцы ВСУ не раз рассказывали о "мясных штурмах", в которые российское командование бросает солдат ВС РФ. Например, именно такую тактику использовал враг во время весенних атак на Часов Яр, сообщили в ОСУВ "Хортица". При этом отмечали, что противник "приберегает технику", применяя преимущественно пехоту с минимальным прикрытием.

Аналогичная ситуация сложилась летом под Покровском, заявил главный сержант батальона беспилотных систем 47-й отдельной механизированной бригады Рустам. По его словам, перед этим россияне массово применяли бронетехнику, но потом перешли к тактике"мясных штурмов". Боец объяснил, что таким образом враг может атаковать при любой погоде, по любой местности: продвигается, но несет большие потери.

Напоминаем, 23 января боец из Торецка рассказал, что россияне начали применять новую тактику: единичных солдат, которых забрасывают в тыл для диверсий и складирования боезапаса.