Летят на 17 км: в ВСУ заметили американские противопехотные мины ADAM, — OSINT (фото)
Украина получила средства поражения, которые помогут удержать "мясные штурмы" российской пехоты, написали аналитики.
На поле боя заметили применение систем дистанционного минирования ADAM, которые Пентагон пообещал ВСУ в начале осени 2024 года. Системы дают возможность заминировать территорию на расстоянии 17 км. После этого средства поражения ожидают приближения противника, чтобы подорваться с радиусом осколочного поражения в семь метров. О деталях нового оружия ВСУ рассказали на портале Defense Express.
На портале рассказали о данных OSINT-аналитиков, которые отыскали в сети доказательства поступления на линию фронта систем дистанционного минирования ADAM. Аналитик с ником Colby Badhwar на странице в соцсети X (Twitter) опубликовал фото 24 ОМБр ВСУ им. Короля Даниила. На фото видно бойцов, которые держат в руках снаряд ADAM, начиненный противопехотными минами для дистанционного минирования. При этом данного изображения, а также другого, размещенного OSINT-аналитиком с ником Roy, не отыскалось на страницах бригады.
На Defense Express объяснили, какую пользу имеют ВСУ от новополученных американских систем дистанционного минирования. Данный вид средств поражения должен помочь остановить "мясные штурмы" пехоты ВС РФ, написали аналитики.
Оружие ВСУ — что известно об ADAM
Фокус рассказывал о новом оружии, полученном украинскими бойцами. Впервые о возможности предоставления противопехотных мин и систем дистанционного минирования в Пентагоне заговорили в начале осени 2024 года. Уже в ноябре партия систем ADAM появилась в пакете помощи США. В перечне средств, которые должны были получить ВСУ, были снаряды M692 калибра 155 мм. В каждом снаряде — 36 противопехотных осколочных мин типа М67.
После удара снаряда о землю во все стороны разлетаются мины, которые самоликвидируются в течение четырех часов, объясняется в статье. Также напомнили о еще одном полезном виде снарядов — M731, который несет мины М72, которые самоликвидируются в течение 48 часов.
Характеристики системы дистанционного минирования ADAM:
- дальность полета — 17,5 км;
- радиус разлета мин — 600 м;
- радиус поражения пехоты порога — 7 м.
Отметим, весной и летом 2024 года бойцы ВСУ не раз рассказывали о "мясных штурмах", в которые российское командование бросает солдат ВС РФ. Например, именно такую тактику использовал враг во время весенних атак на Часов Яр, сообщили в ОСУВ "Хортица". При этом отмечали, что противник "приберегает технику", применяя преимущественно пехоту с минимальным прикрытием.
Аналогичная ситуация сложилась летом под Покровском, заявил главный сержант батальона беспилотных систем 47-й отдельной механизированной бригады Рустам. По его словам, перед этим россияне массово применяли бронетехнику, но потом перешли к тактике"мясных штурмов". Боец объяснил, что таким образом враг может атаковать при любой погоде, по любой местности: продвигается, но несет большие потери.
Напоминаем, 23 января боец из Торецка рассказал, что россияне начали применять новую тактику: единичных солдат, которых забрасывают в тыл для диверсий и складирования боезапаса.