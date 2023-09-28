Вынуждены балансировать: Пентагон и Госдеп по-разному смотрят на военную помощь Украине, — Politico

Разногласия двух ведомств по предоставлению Украине военной помощи приводят к задержкам поставок вооружения, отметили в Белом доме. В то же время американские чиновники признают, что Пентагон применяет взвешенный подход к оценке военных потребностей ВСУ.

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В Белом доме считают, что Министерство обороны США и Госдепартамент имеют разные точки зрения относительно военной помощи Украине. Из-за этого каждый раз, когда речь идет о поставках вооружения, Госдеп ищет возможности максимально быстрых поставок, а Пентагон оценивают угрозы и "красные линии", поэтому предоставление помощи Украине происходит с задержкой. Об этом представитель администрации президента США рассказал в интервью Politico.

В материале американского издания говорится, что в качестве примера можно привести ситуацию с дальнобойными ракетами ATACMS, предоставление которых было одобрено президентом Джо Байденом на прошлой неделе после более чем годичных дебатов. Это говорит о том, что Госдеп и Пентагон движутся с разной скоростью, исходя из разных точек зрения.

"Госдеп смотрит на возможности, Минобороны — на угрозы. Люди из Министерства обороны говорят, что они должны думать о плюсах и минусах каждого решения по вооружениям, и эта ответственность лежит на них", — рассказал чиновник.

Смена руководства в Пентагоне

Тема различного подхода двух ведомств США к вопросу военной помощи Украине возникла в связи с отставкой председателя Объединенного комитета начальников штабов генерала Марка Милли, которого сменит на посту генерал Чарльз Браун. Обозреватели пишут, что новому руководителю придется, как и Милли, балансировать между оказанием помощи Украине и угрозой втягивания американских вооруженных силы в полномасштабный, возможно даже ядерный, конфликт.

В то же время ему придется постоянно взвешивать запросы Киева на все более современные вооружения с учетом сокращающегося арсенала Министерства обороны и сокращающейся промышленной базы Америки.

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С другой стороны американские официальные лица признают, что руководители Пентагона применяют взвешенный подход к оценке военных потребностей Украины. Однако Милли всегда говорил, что главным приоритетом Минобороны США всегда было дать Киеву то, что ему необходимо для ведения боевых действий, но не более того.

"Одна вещь, которая была и остается у меня на уме каждый день, — это управление эскалацией. Дело в том, что Россия является ядерной державой. И у них есть возможность уничтожить человечество. С этим нельзя играть", — цитируют журналисты слова Марка Милли.

Ранее сообщалось, что в странах НАТО собираются производить еще больше оружия для пополнения своих запасов. По словам посла США при НАТО Джулиан Смит, увеличение производства будет направлено не только для борьбы с РФ, но и для других членов Альянса.