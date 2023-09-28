"Привело к дефициту": в НАТО сделали важное заявление о военной помощи для Украины

По словам посла США в Альянсе, регулярная помощь стран военного блока для Киева знатно исчерпала запасы оружия и боеприпасов. Сейчас планируется ряд мер, чтобы это исправить.

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В НАТО собираются производить еще больше оружия для пополнения своих запасов. Часть из него собираются регулярно отправлять в Украину. Об этом заявила посол США при НАТО Джулиан Смит, передает "Голос Америки" 27 сентября.

По ее словам, увеличение производства будет направлено не только для борьбы с Российской Федерацией, но и для других членов Альянса. Каждый из союзников военного блока оказывал Украине колоссальную помощь в разных сферах — гуманитарной, экономической и военной.

В то же время, продолжительные бои раскрыли проблемы со снарядами и запасами оружия. Теперь это будет исправлено.

"Итак, в НАТО начали работу в рамках того, что мы называем планом действий по оборонному производству, сосредотачиваясь на дефиците боеприпасов как для украинцев, так и для некоторых членов НАТО, которые оказывали помощь Украине, что привело к собственному дефициту", — заявила Джулиан Смит.

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Отдельно посол США при Альянсе отметила, что в военном блоке хотят уделить больше внимания усилению сотрудничества с частным сектором, чтобы увеличить оборонные мощности. Поддержка Украины будет продолжаться до тех пор, пока это будет необходимо. Она "железная и не угасает".

Напомним, 27 сентября сообщалось, что в НАТО не поднимают вопрос членства Украины взамен на территории. Представительница Киева в Альянсе отметила, что Украине не подходит сценарий Германии, которая была поделена на части до определенного времени. Другие страны это прекрасно понимают.