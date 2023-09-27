"Слишком много": в НАТО не подымают вопрос членства Украины взамен на территории, — посол

По словам представительницы Киева в Альянсе Натальи Галибаренко, Украине не подходит сценарий Германии, которая была поделена на части до определенного времени. Другие страны это прекрасно понимают.

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В НАТО даже не рассматривают сценарий того, чтобы Украина стала полноценным членом Альянса взамен на территории, которые временно оккупировала Российская Федерация. Об этом заявила представитель Киева при НАТО Наталья Галибаренко, передает "Интерфакс" 27 сентября.

По ее словам, страны-участницы Альянса не подымают эту тему, ведь знают, что Киев не согласится на такой сценарий. Это подтвердили и делегации других государств.

"Мне приходилось слышать высказывания, мол, Украине стоит учесть опыт Германии, которая вступала в НАТО частями. Но это неформальные обсуждения, в которых проверяют почву: они хотят посмотреть, какой будет реакция. В штаб-квартире НАТО такого нет", — заявила Наталья Галибаренко.

В Альянсе обсуждается множество других вопросов, в частности про будущее Украины и настоящее. К примеру, представители НАТО обговаривают, может ли Киев совмещать проведение реформ с ведением боевых действий, ведь это колоссальный труд.

"Иногда партнеры признают, что требуют от нас слишком много, ведь по реформам нам выдвигают те же требования, которые выполняли страны в мирное время. У нас нет десяти лет на реформы. У нас другие сроки", — продолжила Наталья Галибаренко.

Напомним, 24 сентября республиканец Рон Десантис высказался о членстве Украины в НАТО. По его словам, такое решение добавит Североатлантическому Альянсу больше обязательств, чем выгод. Влияние Китая в Индо-Тихоокеанском регионе гораздо опаснее для Вашингтона, чем российская угроза Европе, полагает республиканец.