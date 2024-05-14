"Технику приберегает": РФ бросает бойцов в "мясные штурмы" под Часовым Яром, — ОСГВ "Хортица"

Спикер Назар Волошин сообщил, что бои идут "и днем, и ночью". По его словам, Россия бросает на штурмы бывших заключенных.

Related video

Представитель ОСГВ "Хортица" Назар Волошин рассказал о ситуации в районе Часового Яра в Донецкой области. Об этом известно из его комментария в эфире телемарафона от 14 мая.

"В Часовом Яру ситуация не изменилась. Продолжаются активные бои и днем, и ночью. Враг территориальных успехов за последние дни не имел", — проинформировал военный.

ВС РФ продолжают уничтожать город и населенные пункты поблизости с помощью артиллерии и управляемых авиабомб. Цель оккупантов — захватить Часов Яр с его высотами, чтобы обстреливать Дружковку, Славянск и Краматорск.

"Враг не проводит уже таких массированных штурмов как раньше, а чаще пытается заходить со стороны Ивановского и со стороны Богдановки, чтобы найти слабые места в обороне", — пояснил Волошин.

Упомянутые населенные пункты на карте боевых действий Фото: Deep State

По его словам, на штурмы Россия бросает мобилизованных, которые являются бывшими заключенными. В частности, в "мясные штурмы" отправляют бойцов подразделений "Шторм Z" и "Шторм V".

"Технику враг приберегает", — отметил спикер.

Он заверил, что несмотря на все усилия и активное артиллерийское воздействие успехов ВС РФ не имеют. Только за сутки на этом направлении было зафиксировано 12 штурмов, почти 300 сбросов с дронов-камикадзе и 1330 обстрелов из различных видов вооружения.

"Это говорит о том, что артиллерия россиян не затихает, однако техники и личного состава у них значительно меньше. Но попытки свои враг не оставляет, пытается методом "выжженной войны" уничтожать все наши взводные и опорные пункты. И сам город Часов Яр, чтобы не было где защищаться, а гражданскому населению не было где проживать", — подчеркнул Волошин.

Комментарий Назара Волошина (о ситуации в районе Часового Яра — с 7:06)

Напомним, украинский журналист Юрий Бутусов рассказал, что бойцам ВСУ удалось ликвидировать более 20 оккупантов одним ударом. Защитникам на Авдеевском направлении помог в этом улучшенный БПЛА.

14 мая в ГПСУ опубликовали историю одного из пограничников о "полностью неадекватном" пленном. Российский военный якобы сдался в плен, но на самом деле готовил зловещую ловушку.