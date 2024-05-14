"Техніку приберігає": РФ кидає бійців у "м'ясні штурми" під Часовим Яром, — ОСУВ "Хортиця"

Речник Назар Волошин повідомив, що бої точаться "і вдень, і вночі". З його слів, Росія кидає на штурми колишніх в’язнів.

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Речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин розповів про ситуацію в районі Часового Яру у Донецькій області. Про це відомо з його коментаря в ефірі телемарафону від 14 травня.

"У Часовому Яру ситуація не змінилася. Тривають активні бої і вдень, і вночі. Ворог територіальних успіхів за останні дні не мав", — проінформував військовий.

ЗС РФ продовжують знищувати місто та населені пункти поблизу за допомогою артилерії та керованих авіабомб. Мета окупантів — захопити Часів Яр з його висотами, щоб обстрілювати Дружківку, Слов'янськ і Краматорськ.

"Ворог не проводить вже таких масованих штурмів як раніше, а частіше намагається заходити зі сторони Іванівського та зі сторони Богданівки, щоб знайти слабкі місця в обороні", — пояснив Волошин.

Згадані населені пункти на мапі бойових дій Фото: Deep State

З його слів, на штурми Росія кидає мобілізованих, які є колишніми в’язнями. Зокрема, у "м’ясні штурми" відправляють бійців підрозділів "Шторм Z" та "Шторм V".

"Техніку ворог приберігає", — зазначив речник.

Він запевнив, що попри усі зусилля та активний артилерійський вплив успіхів ЗС РФ не мають. Лише за добу на цьому напрямку було зафіксовано 12 штурмів, майже 300 скидів з дронів-камікадзе і 1330 обстрілів із різних видів озброєння.

"Це говорить про те, що артилерія росіян не затихає, однак техніки й особового складу у них значно поменшало. Але спроби свої ворог не полишає, намагається методом "випаленої війни" знищувати всі наші взводні й опорні пункти. І саме місто Часів Яр, щоб не було де захищатися, а цивільному населенню не було де проживати", — підкреслив Волошин.

Коментар Назара Волошина (про ситуацію в районі Часового Яру — із 7:06)

Нагадаємо, український журналіст Юрій Бутусов розповів, що бійцям ЗСУ вдалося ліквідувати понад 20 окупантів одним ударом. Оборонцям на Авдіївському напрямку допоміг у цьому покращений БПЛА.

14 травня у ДПСУ опублікували історію одного з прикордонників про "неадекватного повністю" полоненого. Російський військовий нібито здався у полон, але насправді готував зловісну пастку.