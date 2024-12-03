Идеальны для защиты флангов: Украине передадут системы минирования MOPMS и Volcano, что известно

У мин семейства FASCAM есть определенный жизненный цикл — от 4 часов до 15 дней в зависимости от системы. И время саморазрушения.

Помимо систем дистанционного минирования ADAM от США Украина также получит переносные системы MOPMS и Volcano. Об этом сообщалось в пресс-релизе Минобороны США.

Volcano и модульная система минирования (MOPMS) относятся к семейству мин FASCAM,

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США объявили о новом пакете помощи Украине, в который вошли противопехотные мины

Под FASCAM подразумевают системы быстрого размещения мин в качестве средства препятствия и немедленной атаки на вражеские формирования. FASCAM размещаются посредством артиллерии и пусковых установок для ракет, авиации, в частности вертолетов. У всех таких мин есть определенный жизненный цикл (от четырех часов до 15 дней в зависимости от системы) и время для саморазрушения.

MOPMS — переносные системы с 17 противотанковыми и 4 противопехотными минами. Они активируются и проводным способом, и радиоуправлением.

M977 HEMTT с системой M136 Volcano

Система минирования Volcano

Система Volcano (M136 Volcano Vehicle-Launched Scatterable Mine System) — это автоматизированная система размещения мин разработки США 80-х годов. Для них используются специальные упаковки для противопехотных и противотанковых мин. Volcano позволяет быстро разместить мины на поле боя благодаря гибкости установки на наземных и воздушных платформах, таких как грузовики и вертолеты.

Упомянутые средства передаются со складов армии в рамках американской помощи на сумму 275 млн долларов. Volcano идеально подходят для защиты флангов продвигающихся сил и для совместной работы авиации и наземных сил для защиты с флангов и миссий раннего предупреждения.

Volcano включает в себя рассеиватель M139, который используется для размещения заранее канистр с минами. Эти средства стоят на вооружении армий Южной Кореи, США и Тайваня.

Напомним, что в дополнение к ракетам США размещают эскадрилью F-35 у дальневосточных рубежей РФ.

Ранее сообщалось, что Украина получит партию американских дронов Raven.