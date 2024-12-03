Украина получит партию американских дронов Raven: чем они будут полезны ВСУ (видео)

Не исключено, что речь идет о беспилотниках RQ-11. считают эксперты. Эти аппараты активно используется в армии США и других странах для операций разведки, наблюдения и целеуказания.

США объявили о новом пакете помощи Украине на сумму 725 млн долларов, который будет предоставлен по программе президентского изъятия (Presidential Drawdown Authority, PDA), что позволяет оперативно передавать вооружение из имеющихся запасов. Согласно пресс-релизу Пентагона от 2 декабря, в числе передаваемых систем — беспилотник под названием RQ-11 Raven.

Комментируя поставку этих БПЛА обозреватели Defense Express отметили, что вероятно речь идет о достаточно старом беспилотнике RQ-11 Raven, разработанным американской компанией AeroVironment, который представляет собой компактный дрон для разведки и наблюдения на тактическом уровне. Этот аппарат активно используется в армии США и других странах для операций разведки, наблюдения и целеуказания.

Его главная особенность — компактность и мобильность, что делает его идеальным для применения в составе малых подразделений. Дрон запускается вручную, что позволяет оперативно начинать работу без необходимости сложной подготовки. Управление может осуществляться как в ручном режиме, так и автоматически по заранее заданным маршрутам.

Оснащение высококачественными оптическими и инфракрасными камерами позволяет Raven передавать изображения и видеопоток в реальном времени, обеспечивая командирам актуальной информацией о действиях противника, расположении объектов и изменений на поле боя.

Комплектация дрона и наземной станции управления достаточно легка, чтобы транспортироваться одним человеком. Это дает подразделениям возможность быстро развертывать дрон в зоне боевых действий, включая сложные участки, недоступные для пешего патруля.

Характеристики RQ-11 Raven

размах крыла — 1,37 метра;

длина — 0,91 метра;

масса — 2,2 кг (без полезной нагрузки) и около 2,7 кг с камерой;

дальность полета — до 10 км;

продолжительность полета — от 60 до 90 минут;

скорость — около 45 км/ч;

максимальная высота полета — до 300 метров;

оснащение — оптическая и инфракрасная камера, которая передает видео в режиме реального времени на наземный пункт управления.

В условиях войны в Украине такие устройства могут быть полезны для разведки передовых позиций и в операциях на уровне рот и взводов, где необходима легкость развертывания и автономность работы дрона.

Между тем обозреватели подчеркнули, что с точки зрения современных реалий возможности данного беспилотника вызывают сомнения.

"Поэтому вполне возможно, что какая-то другая компания решила использовать аналогичное название и для своего БПЛА. Даже несмотря на то, что RQ-11 Raven стал первым широко распространенным дроном-разведчиком в своем классе и фактически заложил основы использования БПЛА в пехотных порядках", — добавили аналитики.

Важно

США объявили о новом пакете помощи Украине, в который вошли противопехотные мины

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский и канцлер ФРГ Олаф Шольц в Киеве осмотрели новейшие образцы дронов украинского производства, среди которых был замечен беспилотник, напоминающий Shahed-136. БПЛА несет меньше взрывчатки и имеет меньшую дальность, однако аппарат имеет другое назначение.