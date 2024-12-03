Україна отримає партію американських дронів Raven: чим вони будуть корисні ЗСУ (відео)

Не виключено, що йдеться про безпілотники RQ-11, вважають експерти. Ці апарати активно використовуються в армії США та інших країнах для операцій розвідки, спостереження і цілевказівки.

США оголосили про новий пакет допомоги Україні на суму 725 млн доларів, який буде надано за програмою президентського вилучення (Presidential Drawdown Authority, PDA), що дає змогу оперативно передавати озброєння з наявних запасів. Згідно з пресрелізом Пентагону від 2 грудня, серед систем, що передаються, — безпілотник під назвою RQ-11 Raven.

Коментуючи постачання цих БПЛА, оглядачі Defense Express зазначили, що, ймовірно, йдеться про досить старий безпілотник RQ-11 Raven, розроблений американською компанією AeroVironment, який являє собою компактний дрон для розвідки та спостереження на тактичному рівні. Цей апарат активно використовується в армії США та інших країнах для операцій розвідки, спостереження і цілевказівки.

Його головна особливість — компактність і мобільність, що робить його ідеальним для застосування у складі малих підрозділів. Дрон запускається вручну, що дає змогу оперативно розпочинати роботу без необхідності складної підготовки. Управління може здійснюватися як у ручному режимі, так і автоматично за заздалегідь заданими маршрутами.

Оснащення високоякісними оптичними та інфрачервоними камерами дає змогу Raven передавати зображення і відеопотік у реальному часі, забезпечуючи командирів актуальною інформацією про дії противника, розташування об'єктів і змін на полі бою.

Комплектація дрона і наземної станції управління досить легка, щоб транспортуватися однією людиною. Це дає підрозділам можливість швидко розгортати дрон у зоні бойових дій, включно зі складними ділянками, недоступними для пішого патруля.

Характеристики RQ-11 Raven

розмах крила — 1,37 метра;

довжина — 0,91 метра;

маса — 2,2 кг (без корисного навантаження) і близько 2,7 кг із камерою;

дальність польоту — до 10 км;

тривалість польоту — від 60 до 90 хвилин;

швидкість — близько 45 км/год;

максимальна висота польоту — до 300 метрів;

оснащення — оптична та інфрачервона камера, яка передає відео в режимі реального часу на наземний пункт управління.

В умовах війни в Україні такі пристрої можуть бути корисними для розвідки передових позицій і в операціях на рівні рот і взводів, де необхідна легкість розгортання й автономність роботи дрона.

Тим часом оглядачі наголосили, що з погляду сучасних реалій можливості цього безпілотника викликають сумніви.

"Тому цілком можливо, що якась інша компанія вирішила використати аналогічну назву і для свого БПЛА. Навіть попри те, що RQ-11 Raven став першим широко розповсюдженим дроном-розвідником у своєму класі та фактично заклав основи використанню БПЛА у піхотних порядках", — додали аналітики.

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Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський і канцлер ФРН Олаф Шольц у Києві оглянули новітні зразки дронів українського виробництва, серед яких був помічений безпілотник, що нагадує Shahed-136. БПЛА несе менше вибухівки та має меншу дальність, проте апарат має інше призначення.