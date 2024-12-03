Ідеальні для захисту флангів: Україні передадуть системи мінування MOPMS і Volcano, що відомо

У мін сімейства FASCAM є певний життєвий цикл — від 4 годин до 15 днів залежно від системи. І час саморуйнування.

Крім систем дистанційного мінування ADAM від США Україна також отримає переносні системи MOPMS і Volcano. Про це повідомляли у пресрелізі Міноборони США.

Volcano і модульна система мінування (MOPMS) належать до сімейства мін FASCAM,

Важливо

США оголосили про новий пакет допомоги Україні, до якого увійшли протипіхотні міни

Під FASCAM мають на увазі системи швидкого розміщення мін як засіб перешкоди та негайної атаки на ворожі формування. FASCAM розміщуються за допомогою артилерії й пускових установок для ракет, авіації, зокрема вертольотів. Усі такі міни мають певний життєвий цикл (від чотирьох годин до 15 днів залежно від системи) і час для саморуйнування.

MOPMS — переносні системи з 17 протитанковими та 4 протипіхотними мінами. Вони активуються і дротовим способом, і радіоуправлінням.

M977 HEMTT із системою M136 Volcano

Система мінування Volcano

Система Volcano (M136 Volcano Vehicle-Launched Scatterable Mine System) — це автоматизована система розміщення мін розробки США 80-х років. Для них використовуються спеціальні упаковки для протипіхотних і протитанкових мін. Volcano дає змогу швидко розмістити міни на полі бою завдяки гнучкості встановлення на наземних і повітряних платформах, як-от вантажівки та вертольоти.

Згадані засоби передаються зі складів армії в рамках американської допомоги на суму 275 млн доларів. Volcano ідеально підходять для захисту флангів сил, що просуваються, і для спільної роботи авіації та наземних сил для захисту з флангів і місій раннього попередження.

Volcano містить розсіювач M139, який використовується для розміщення заздалегідь каністр з мінами. Ці засоби стоять на озброєнні армій Південної Кореї, США і Тайваню.

Нагадаємо, що на додаток до ракет США розміщують ескадрилью F-35 біля далекосхідних рубежів РФ.

Раніше повідомлялося, що Україна отримає партію американських дронів Raven.