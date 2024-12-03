Доповнення до ракет: США розміщують ескадрилью F-35 біля далекосхідних рубежів РФ

У межах модернізації свого парку бойової авіації в Японії американці розмістять 48 передових винищувачів. А загальна вартість програми складе близько 10 млрд доларів.

Сполучені Штати оголосили про плани модернізувати свою військову присутність у Японії, розмістивши 48 новітніх винищувачів п'ятого покоління F-35A Lightning II на авіабазі Місава в префектурі Аоморі. Це оновлення розпочнеться в середині 2025 року, замінюючи наявний парк із 36 літаків F-16, і завершиться навесні 2026 року. Модернізація є частиною ширшої програми США зі зміцнення оборонного альянсу з Японією на тлі зростаючих загроз у регіоні. Про це 3 грудня повідомили в Army Recognition.

Для розміщення 48 винищувачів F-35A на базі знадобиться значне поліпшення інфраструктури. Реконструкцію ангарів та інших об'єктів розпочнуть уже 2025 року, щоб підготувати базу до розміщення передових літаків та інтеграцію з системою ASDF (Сили повітряної самооборони Японії). Загальна вартість програми модернізації, що охоплює авіабази по всій Японії, включно з Каденою, складе близько 10 млрд доларів.

Авіабаза Місава в Японії

Стратегічне значення

F-35A посилять потенціал стримування в регіоні, де посилюються військові амбіції Китаю та Північної Кореї. Японія вже експлуатує 39 таких літаків і має намір збільшити їхню кількість до 42 до кінця 2024 року. Спільна експлуатація американських і японських F-35 дасть змогу поліпшити оперативну сумісність і підвищити ефективність спільних операцій.

Оглядачі нагадали, що з 2021 року оборонні відносини США і Японії істотно зміцнилися. Токіо збільшив військовий бюджет і уклав із Вашингтоном угоди щодо розроблення нових технологій, включно з гіперзвуковими ракетами. А 2023 року сторони домовилися про розгортання нових американських підрозділів в Окінаві та спільне виробництво таких ракет, як AMRAAM і PAC-3.

Плани модернізації передбачають не тільки постачання літаків, а й технічну підтримку з боку таких компаній, як Boeing, Babcock і Korea Aerospace Industries. Це зміцнить обороноздатність Японії та її роль ключового союзника США в Індо-Тихоокеанському регіоні.

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Нагадаємо, 23 вересня японські винищувачі F-15 і F-35 випустили попереджувальні ракети по військовому розвідувальному літаку Іл-38 ПКС РФ, який порушив повітряний простір Японії. Інцидент стався на тлі другого етапу спільних навчань Росії та Китаю, які проходять у Японському морі.