Схожий на F-35: Японія представила концепт винищувача шостого покоління (фото)

Представлена модель літака GCAP відрізняється від раніше показаного концепту на авіасалоні у Фарнборо. Зокрема, було внесено оновлення в конструкції крил, хвостової частини і фюзеляжу.

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На Міжнародній аерокосмічній виставці 2024 року в Токіо, що проходила з 16 до 19 жовтня, було представлено модель винищувача наступного покоління, розроблюваного в межах спільного проєкту Global Combat Air Program (GCAP). Про це 18 жовтня повідомили журналісти The Japan Times.

Проєкт об'єднує зусилля Японії, Великої Британії та Італії, метою яких є створення передового бойового літака, що інтегрує новітні технології оборонної промисловості цих країн.

Керівництво проєктом здійснюють Mitsubishi Heavy Industries з Японії, BAE Systems з Великої Британії та Leonardo з Італії. На виставці компанія BAE Systems представила зменшену модель літака завдовжки майже 2 метри, що становить приблизно одну десяту від розміру реального винищувача. Раніше, на авіасалоні у Фарнборо в липні 2024 року, було показано повнорозмірний макет завдовжки понад 20 метрів.

Представники BAE Systems зазначили, що дизайн моделі, представленої в Токіо, загалом відповідає більшій версії, показаній раніше, з незначними змінами в розмірах.

Проте в модель було внесено оновлення, що стосуються основних елементів конструкції: крил, хвостової частини і фюзеляжу. Ці зміни відображають зміщення пріоритетів у бік збільшення дальності польоту, швидкості та вантажопідйомності, на відміну від колишнього акценту на маневреності в повітряних боях.

Демонстратор винищувача GCAP на авіасалоні у Фарнборо Фото: The Japan Times

Нова ітерація проєкту включає збільшене дельтоподібне крило, що замінило попередню конфігурацію "лямбда-крила". Така зміна спрямована на зниження аеродинамічного опору, збільшення запасу палива і поліпшення підйомної сили, що в кінцевому підсумку підвищує бойові можливості літака. Очікується, що остаточний дизайн винищувача буде затверджено до 2025 року, що стане важливою віхою для програми GCAP.

Зазначимо, з огляду на форму повітрозабірників і хвостового оперення літака, новий концепт зовні нагадує рішення, які вже зустрічалися в стелс-винищувачах F-35 і F-22. Це контрастує з моделями винищувача нового покоління NGAD — ілюстрація концепту говорить про "хитру" конструкцію з подовженим фюзеляжем і крилом змішаної конфігурації, позбавленим традиційних горизонтальних і вертикальних стабілізаторів.

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Заміна F-22 та F/A-18 на паузі. Що пішло не так з розробкою винищувачів майбутнього NGAD

Нагадаємо, програму американських ВПС зі створення пілотованого винищувача 6-го покоління переглянули. Спочатку передбачалося, що передовий літак стане центральним елементом проєкту NGAD, однак через фінансовий аспект майбутнє проєкту опинилося під питанням.