Похож на F-35: Япония представила концепт истребителя шестого поколения (фото)

Представленная модель самолета GCAP отличается от ранее показанного концепта на авиасалоне в Фарнборо. В частности, были внесены обновления в конструкции крыльев, хвостовой части и фюзеляжа.

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На Международной аэрокосмической выставке 2024 года в Токио, проходившей с 16 по 19 октября, была представлена модель истребителя следующего поколения, разрабатываемого в рамках совместного проекта Global Combat Air Program (GCAP). Об этом 18 октября сообщили журналисты The Japan Times.

Проект объединяет усилия Японии, Великобритании и Италии, целью которых является создание передового боевого самолета, интегрирующего новейшие технологии оборонной промышленности этих стран.

Руководство проектом осуществляют Mitsubishi Heavy Industries из Японии, BAE Systems из Великобритании и Leonardo из Италии. На выставке компания BAE Systems представила уменьшенную модель самолета длиной около 2 метров, что составляет примерно одну десятую от размера реального истребителя. Ранее, на авиасалоне в Фарнборо в июле 2024 года, был показан полноразмерный макет длиной более 20 метров.

Представители BAE Systems отметили, что дизайн модели, представленной в Токио, в целом соответствует более крупной версии, показанной ранее, с незначительными изменениями в размерах.

Тем не менее, в модели были внесены обновления, касающиеся основных элементов конструкции: крыльев, хвостовой части и фюзеляжа. Эти изменения отражают смещение приоритетов в сторону увеличения дальности полета, скорости и грузоподъемности, в отличие от прежнего акцента на маневренности в воздушных боях.

Демонстратор истребителя GCAP на авиасалоне в Фарнборо Фото: The Japan Times

Новая итерация проекта включает увеличенное дельтовидное крыло, заменившее предыдущую конфигурацию "лямбда-крыла". Такое изменение направлено на снижение аэродинамического сопротивления, увеличение запаса топлива и улучшение подъемной силы, что в конечном итоге повышает боевые возможности самолета. Ожидается, что окончательный дизайн истребителя будет утвержден к 2025 году, что станет важной вехой для программы GCAP.

Отметим, судя по форме воздухозаборников и хвостового оперения самолета новый концепт внешне напоминает решения, которые уже встречались в стелс-истребителях F-35 и F-22. Это контрастирует с моделями истребителя нового поколения NGAD — иллюстрация концепта говорит о "хитрой" конструкции с удлиненным фюзеляжем и крылом смешанной конфигурации, лишенным традиционных горизонтальных и вертикальных стабилизаторов.

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Замена F-22 и F/A-18 на паузе. Что пошло не так с разработкой истребителей будущего NGAD

Напомним, программа американских ВВС по созданию пилотируемого истребителя 6-го поколения подвергли пересмотру. Изначально предполагалось, что передовой самолет станет центральным элементом проекта NGAD, однако из-за финансового аспекта будущее проекта оказалось под вопросом.