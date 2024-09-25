Каким будет истребитель 6-го поколения NGAD: идея очень тяжелого самолета обречена (фото, видео)

По словам журналистов, новый истребитель должен стоить примерно столько же, сколько F-35 или F-15EX — 90–100 млн долларов. Запланированные технологии, вооружения и операционные возможности заметно поубавятся.

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Широко разрекламированную программу американских ВВС по созданию пилотируемого истребителя 6-го поколения подвергли пересмотру. Первоначально заявлялось, что передовой самолет станет центральным элементом проекта NGAD и будет стоить примерно в три раза дороже нового F-35 (более 300 млн долларов каждый). Теперь же министр ВВС Фрэнк Кендалл рассматривает идею менее дорогостоящего самолета. Об этом пишет The War Zone.

Новый истребитель должен стоить примерно столько же, сколько F-35 или F-15EX — 90–100 млн долларов

Пилотируемый самолет воздушного доминирования следующего поколения (NGAD) разрабатывается как центральный компонент экосистемы тактических технологий для воздушных боев. Среди прочего в экосистему включены и дроны, но также и новое оружие, коммуникационная архитектура, датчики, двигатели и пр.

Важно

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В общей системе могут присутствовать автономно работающие беспилотники.

Одно из преимуществ такого "семейства систем" — в том, что критически важные функции, которые в прошлом должны были быть на каждом истребителе одного и того же типа, теперь могут переноситься на разные платформы.

Авторы публикации отмечают, что из-за того, что боевые самолеты полагаются на распределяю систему датчиков и средств электронной борьбы, истребитель NGAD окажется менее автономным. Поэтому дроны и пилотируемые истребители будут еще более связанными операционно.

Концепт очень тяжелого NGAD, судя по всему, так и останется в чертежах Фото: the war zone

NGAD задумывался, главным образом, как перехватчик со значительным боевым радиусом, оптимизированным для боев в Тихом океане. Такой самолет должен быть носителем различных вооружений, при этом оставаться малозаметным и сохранять возможности для нанесения глубоких ударов в спорном воздушном пространстве.

Потребуется существенное количество оружия класса "воздух-воздух" и подавления/уничтожения вражеской ПВО (SEAD/DEAD), чтобы самолет мог пробиться и выйти из района, где внешняя поддержка будет крайне ограничена.

Запас вооружений может больше зависеть от вспомогательных беспилотников, нежели от центральной управляющей платформы, что уменьшит размер самолета. Это также обеспечит большую степень выживаемости в ряде случаев. Экипажу не понадобится приближаться ко многим угрозам.

Уменьшение полезной нагрузки и, вероятно, использование большего количества самолетов в миссиях также обеспечит большую тактическую гибкость. Более крупное оружие, такое как ракеты класса "воздух-воздух" большой дальности, могут размещаться на таких средствах, как B-21 Raider, а F-15EX и B-52 могут перевозить вооружения вдоль внешней границы зон повышенной угрозы. Эти самолеты могут применять оружие по требованию пилотируемого истребителя NGAD. То есть средства на дорогостоящий истребитель NGAD могут частично пойти на покупку вспомогательных средств — B-21 и даже F-15EX.

Но это не означает, что самолет, который планируют построить в рамках программы NGAD, окажется совсем уж безоружным. Он может быть укомплектован четырьмя AIM-120 или AIM-260, вместе с парой AIM-9X Sidewinders или четырьмя бомбами малого диаметра (SDB) "воздух-земля". Этого может быть достаточно для непредвиденных обстоятельств в менее оспариваемом воздушном пространстве, например, Ближнего Востока.

Меньший запас топлива

Топливо — еще более важный фактор. Можно предположить, что в первоначальной концепции NGAD топливу отводилось первостепенное значение. Самолет должен был летать далеко в зону противника и обратно. Теперь в американских ВВС все больше поддерживают идею малозаметных заправщиков, который могут действовать на границе оспариваемого воздушного пространства.

Истребитель NGAD

Появление нового самолет со всевозможными технологическими средствами становится все менее реалистичным, поскольку стоимость новых систем вооружения стремительно растет. Это означает, что некоторые основные новые функции, которые были запланированы для истребителя NGAD стоимостью 300 млн долларов, могут не попасть в список. Одним из примеров может быть лазерное оружие, которое предполагалось как основная функция NGAD. С установкой таких систем на самолеты возникли сложности. Вес, объем системы, выработка электроэнергии и управление температурой не позволяют разместить даже оборонительную лазерную систему. С уменьшением корпуса самолета и его полезной нагрузки установить лазерную систему будет еще проблематичнее. Даже Lockheed AC-130 остался без своего лазерного оружия еще до того, как он появился. А интеграция такой системы в грузовой самолет гораздо менее сложна, чем в усовершенствованный истребитель-невидимку.

Есть ряд других подобных концепций, которые, возможно, останутся на бумаге или же найдут свое место на других платформах. Сокращение во всех упомянутых областях, безусловно, приведет к появлению более дешевого самолета, но это также будет означать потерю огромного количества возможностей.

Напомним, что Китай впервые открыто запустил межконтинентальную ракету в Тихом океане и предупредил Японию о "космических обломках".

Также сообщалось, что в состав Тихоокеанского флота РФ вошли два атомных подводных крейсера.