Часть ядерной триады: в состав Тихоокеанского флота РФ вошли два атомных подводных крейсера

Флот пополнился субмаринами "Император Александр III" и "Красноярск", которые перед этим совершили переход под льдами Арктики, протяженностью 4 тысячи морских миль.

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Тихоокеанский флот России пополнился сразу двумя новейшими атомными подводными лодками четвертого поколения — "Император Александр III" и "Красноярск", сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Торжественная церемония встречи экипажей подводных крейсеров состоялась в Вилючинске после успешного арктического перехода с Северного на Тихоокеанский флот. Субмарины прошли по акватории шести арктических морей, а общая протяженность перехода составила 4 тысячи морских миль.

На церемонии присутствовали заместитель министра обороны Павел Фрадков и главнокомандующий ВМФ России адмирал Александр Моисеев.

"Новые атомные подводные крейсеры, значительно повысившие боевой потенциал своих соединений Тихоокеанского флота, были в плановые сроки приведены в боеготовое состояние и подготовлены к решению всех задач по предназначению, в том числе в сложных условиях Арктики", — заявил адмирал.

Подводные лодки РФ

К-554 "Император Александр III" — атомная подводная лодка стратегического назначения проекта 955 "Борей". Это уже седьмой корабль этого проекта и четвертый, построенный по модернизированному проекту "Борей-А".

Подводный крейсер был заложен в 2015 году и оснащен 16 баллистическими ракетами Р-30 "Булава", которые способны нести разделяемые боевые блоки. Также на борту находятся носовые торпедные аппараты, рассчитанные на боезапас до 40 торпед.

По данным российских источников испытания ракеты "Булава" якобы подтвердили ее высокую эффективность, пожтому она постепенно заменяет устаревающие ракеты "Синева" третьего поколения. Таким образом "Император Александр III" является важной частью российской стратегической ядерной триады, предназначенной для сдерживания потенциальных угроз.

К-571 "Красноярск" — многоцелевая атомная подводная лодка проекта 885М "Ясень-М". Подлодка была заложена в июле 2014 года и представляет собой модернизированную версию проекта 885 "Ясень".

Она оснащена как торпедными аппаратами, так и вертикальными пусковыми установками, которые могут использовать различные крылатые ракеты, включая "Оникс", "Циркон" и "Калибр". Это делает "Красноярск" универсальной платформой для решения широкого спектра боевых задач — от уничтожения надводных целей до нанесения ударов по наземным объектам противника.

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