Частина ядерної тріади: до складу Тихоокеанського флоту РФ увійшли два атомні підводні крейсери

Флот поповнився субмаринами "Император Александр III" і "Красноярск", які перед цим здійснили перехід під льодами Арктики, протяжністю 4 тисячі морських миль.

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Тихоокеанський флот Росії поповнився одразу двома новітніми атомними підводними човнами четвертого покоління — "Император Александр III" і "Красноярск", повідомила пресслужба Міноборони РФ.

Урочиста церемонія зустрічі екіпажів підводних крейсерів відбулася у Вілючинську після успішного арктичного переходу з Північного на Тихоокеанський флот. Субмарини пройшли акваторією шести арктичних морів, а загальна протяжність переходу склала 4 тисячі морських миль.

На церемонії були присутні заступник міністра оборони Павло Фрадков і головнокомандувач ВМФ Росії адмірал Олександр Моїсеєв.

"Нові атомні підводні крейсери, що значно підвищили бойовий потенціал своїх з'єднань Тихоокеанського флоту, були в планові строки приведені в боєготовий стан і підготовлені до вирішення всіх завдань за призначенням, зокрема в складних умовах Арктики", — заявив адмірал.

Підводні човни РФ

К-554 "Император Александр III" — атомний підводний човен стратегічного призначення проєкту 955 "Борей". Це вже сьомий корабель цього проєкту і четвертий, побудований за модернізованим проєктом "Борей-А".

Підводний крейсер був закладений 2015 року та оснащений 16 балістичними ракетами Р-30 "Булава", які здатні нести поділювані бойові блоки. Також на борту знаходяться носові торпедні апарати, розраховані на боєзапас до 40 торпед.

За даними російських джерел, випробування ракети "Булава" нібито підтвердили її високу ефективність, тому вона поступово замінює застарілі ракети "Синява" третього покоління. Отже, "Імператор Олександр III" є важливою частиною російської стратегічної ядерної тріади, призначеної для стримування потенційних загроз.

К-571 "Красноярськ" — багатоцільовий атомний підводний човен проєкту 885М "Ясень-М". Підводний човен було закладено в липні 2014 року, він являє собою модернізовану версію проєкту 885 "Ясень".

Вона оснащена як торпедними апаратами, так і вертикальними пусковими установками, які можуть використовувати різні крилаті ракети, включно з "Онікс", "Циркон" і "Калібр". Це робить "Красноярськ" універсальною платформою для вирішення широкого спектра бойових завдань — від знищення надводних цілей до завдавання ударів по наземних об'єктах противника.

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Раніше повідомлялося, що Росія на міжнародній виставці "Армия-2024" представила неатомний підводний човен "Амур-950". Експерти зазначили, що потенціал субмарини з урахуванням її можливостей явно представлений для Військово-морських сил Індії.