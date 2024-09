Підводні титани світового океану: 5 найшвидших субмарин у 2024 році

До рейтингу увійшли підводні човни США, Великої Британії, Китаю та Росії. Особливий інтерес викликають американські субмарини класу Seawolf, вартість кожної одиниці яких становить приблизно 4,3 мільярда доларів.

Related video

Підводні човни стають дедалі швидшими, непомітнішими і маневренішими. До п'ятірки найшвидших підводних човнів входять британський клас Vanguard, китайський Shang, російський "Ясень-М", а також класи Virginia і Seawolf ВМС США.

Фокус переклав статтю аналітика з національної безпеки Брендона Дж. Вайхерта про п'ять найшвидших бойових субмарин на сьогоднішній день.

Клас Vanguard може похвалитися вражаючою глибиною і швидкістю, а клас Shang доводить зростання військово-морського потенціалу Китаю.

Російський корабель класу "Ясень-М" вирізняється своїм гіперзвуковим ракетним потенціалом.

Клас Virginia – універсальний наступник класу Los Angeles, а клас Seawolf, попри високу вартість, залишається найшвидшим і найсучаснішим підводним човном, що становить значну загрозу для супротивників.

Підводний човен ВМС США класу Virginia Фото: pinterest.com

Від Seawolf до Shang: найшвидші підводні човни, що борознять океани

Підводний човен – технологічно доволі стара платформа, але кожна її ітерація стає кращою за попередню.

Підводні човни мають бути непомітними. Але крім цього, вони повинні мати високу швидкість пересування і занурення. Їм також необхідна визначна маневреність.

Наведений нижче список, хоча і далеко не повний, орієнтується на ці якості в рейтингу п'яти найкращих швидкохідних підводних човнів у світі.

5. Підводний човен класу Vanguard

Королівський флот колись найбільшої військово-морської держави світу сьогодні являє собою лише тінь колишньої слави. Проте британці, як і раніше, мають деякі можливості, які роблять їх конкурентоспроможними в морі. Атомний підводний човен класу Vanguard – гідний спадкоємець великого імперського флоту.

Створені для ведення холодної війни, ці підводні човни досі залишаються основними субмаринами Королівського флоту.

Підводний човен класу Vanguard має водотоннажність трохи менше 16 тисяч тонн у зануреному стані. У рух його приводить один ядерний реактор Rolls Royce з водяним охолодженням під тиском, який подає пару на два комплекти зубчастих турбін General Electric, що видають 27500 кінських сил на один вал.

Її швидкість становить солідні 45 км/год. Вона також може занурюватися на глибину понад 396 метрів. Цифри не брешуть: клас Vanguard – вельми гідний підводний човен.

Атомна субмарина класу Vanguard Фото: wiki

4. Підводний човен класу Shang

ВМС Народно-визвольної армії Китаю неухильно нарощують потенціал своїх підводних човнів, щоб змагатися з американськими, російськими та іншими передовими військово-морськими силами. Провідну роль у цьому відіграє атомний підводний човен класу Shang.

Підводні човни класу Shang водотоннажністю 7000 тонн здатні перевозити близько 100 членів екіпажу. Його максимальна крейсерська швидкість становить близько 30 вузлів, або 54 км на годину, і ці човни можуть занурюватися на глибину до 700 метрів.

Що стосується маневреності цієї субмарини, то один з аналітиків написав: "Китай упевнений, що [субмарина класу Shang] являє собою прорив у галузі підводної навігації, а ядерна силова установка має достатню потужність, щоб відповідати тоннажу корпусу. За сприятливих обставин [клас Shang] цілком може досягти відмінної підводної швидкості та маневреності під водою".

Китайський підводний човен класу Shang Фото: topwar.ru

3. Підводний човен класу "Ясень-М"

Росія – радше континентальна, аніж морська держава, але російський флот здатний створювати видатні підводні системи.

Особливо вражає клас "Ясень-М". Нещодавно росіяни переобладнали цей клас "крутих" російських підводних човнів (як їх називає Business Insider у 2023 році) на носії гіперзвукових ракет, зробивши "Ясень-М" єдиним діючим підводним човном у світі, здатним розгорнути цю зброю нового рівня. У червні росіяни направили один із таких човнів у складі флотилії до Куби, обігнувши при цьому східне узбережжя США.

"Ясень-М" може розвивати швидкість до 35 вузлів (64 км на годину) і безпечно занурюватися на глибину до 600 метрів. Її водотоннажність становить близько 13800 тонн.

Загалом, росіянам вдалося створити одну з найшвидших і найпотужніших підводних платформ, що існують на сьогодні. Американці роблять помилку, недооцінюючи "Ясень-М".

Російська субмарина класу "Ясень-М" Фото: topwar.ru

2. Підводний човен класу Virginia

Коли Америка шукала заміну легендарному ударному підводному човну класу Los Angeles, вона спершу зупинилася на дуже просунутому, але дорогому класі Seawolf.

На жаль, вартість цієї субмарини і відсутність супротивника в особі СРСР змусили Конгрес переглянути своє рішення зробити клас Seawolf новим основним ударним підводним човном для американського флоту. Повернувшись до креслярської дошки, військово-морський флот створив підводний човен класу Virginia.

Швидкість підводного човна класу Virginia становить близько 45 км на годину. Оскільки човни відносно нові, ВМС не так докладно розповідають про деякі деталі конструкції. Наприклад, ВМС промовчали про максимальну глибину занурення цього підводного човна, зазначивши, що вона "перевищує 240 метрів". На його борту перебувають 15 офіцерів і 117 осіб рядового складу.

Завдяки високій маневреності і швидкості підводні човни класу Virginia є одними з найкращих ударних субмарин.

Американський підводний човен класу Virginia

1. Підводний човен класу Seawolf

Тепер перейдемо до "золотого стандарту" сучасних підводних човнів – класу Seawolf ВМС США. Як уже зазначалося, цей човен мав замінити ударні підводні човни класу Los Angeles на початку 1990-х років, але Конгрес на це так і не наважився.

Навряд чи можна звинувачувати конгресменів, адже вартість кожної одиниці становить приблизно 4,3 мільярда доларів. Але з урахуванням нинішніх загроз для США флот цих підводних човнів міг би стати найкращою довгостроковою інвестицією для ВМС.

На жаль, назад дороги немає. Наразі ВМС мають усього три такі субмарини, і відновлення виробничої лінії не входить у плани. Крім того, ВМС віддають перевагу підводним човнам класу Virginia, які, як ви щойно прочитали, хоч і є універсальними і швидкохідними, але мають обмеження за швидкістю і маневреністю, яких немає у класу Seawolf.

Швидкість цього човна може перевищувати 56 км на годину. Підводний човен класу Seawolf має високу маневреність і може занурюватися на глибину до 610 метрів, а максимальна глибина занурення становить від 730 до 914 метрів під хвилями.

Вважається, що грізні субмарини класу Seawolf не дають китайцям і росіянам спокійно спати ночами. На сьогоднішній день це не тільки найшвидший підводний човен у світі, а й найкращий із будь-коли створених.

Американський підводний човен класу Seawolf Фото: Вiкiпедiя

Про автора

Брендон Дж. Вайхерт – аналітик з національної безпеки National Interest, колишній співробітник Конгресу і геополітичний аналітик, який пише для The Washington Times, Asia Times і The-Pipeline. Автор книг "Winning Space: How America Remains a Superpower", "Biohacked: China's Race to Control Life" і "The Shadow War: Iran's Quest for Supremacy". Його наступна книга, A Disaster of Our Own Making: How the West Lost Ukraine, вийде 22 жовтня у видавництві Encounter Books. За Вайхертом можна стежити у Twitter: @WeTheBrandon.