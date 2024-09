Подводные титаны мирового океана: 5 самых быстрых субмарин в 2024 году

В рейтинг вошли подводные лодки США, Великобритании, Китая и России. Особый интерес вызывают американские субмарины класса Seawolf, стоимость каждой единицы которых составляет примерно 4,3 миллиарда долларов.

Related video

Подводные лодки становятся все быстрее, скрытнее и маневреннее. В пятерку самых быстрых подводных лодок входят британский класс Vanguard, китайский Shang, российский "Ясень-М", а также классы Virginia и Seawolf ВМС США.

Фокус перевел статью аналитика по национальной безопасности Брэндона Дж. Вайхерта о пяти самых быстрых боевых субмарин на сегодняшний день.

Kласс Vanguard может похвастаться впечатляющей глубиной и скоростью, а класс Shang доказывает растущий военно-морской потенциал Китая.

Российский корабль класса "Ясень-М" выделяется своим гиперзвуковым ракетным потенциалом.

Класс Virginia – более универсальный преемник класса Los Angeles, а класс Seawolf, несмотря на высокую стоимость, остается самой быстрой и передовой подводной лодкой, представляющей значительную угрозу для противников.

Подводная лодка ВМС США класса Virginia Фото: pinterest.com

От Seawolf до Shang: самые быстрые подводные лодки, бороздящие океаны

Подводная лодка – технологически достаточно старая платформа, но каждая ее итерация становится лучше предыдущей.

Подводные лодки должны быть скрытными. Но кроме этого, они должны обладать высокой скоростью перемещения и погружения. Им также необходима высокая маневренность.

Приведенный ниже список, хотя и далеко не полный, ориентируется на эти качества в рейтинге пяти лучших быстроходных подводных лодок в мире.

5. Подводная лодка класса Vanguard

Королевский флот некогда величайшей военно-морской державы мира сегодня представляет собой лишь тень былой славы. Тем не менее, британцы по-прежнему обладают некоторыми возможностями, которые делают их конкурентоспособными в море. Атомная подводная лодка класса Vanguard – достойный наследник великого имперского флота.

Созданные для ведения холодной войны, эти подлодки до сих пор остаются основными субмаринами Королевского флота.

Подводная лодка класса Vanguard имеет водоизмещение чуть менее 16 тысяч тонн в погруженном состоянии. В движение ее приводит один ядерный реактор Rolls Royce с водяным охлаждением под давлением, который подает пар на два комплекта зубчатых турбин General Electric, выдающих 27500 лошадиных сил на один вал.

Ее скорость составляет внушительные 45 км/час. Она также может погружаться на глубину более 396 метров. Цифры не врут: класс Vanguard – весьма достойная подлодка.

Атомная субмарина класса Vanguard Фото: wiki

4. Подводная лодка класса Shang

ВМС Народно-освободительной армии Китая неуклонно наращивают потенциал своих подводных лодок, чтобы соперничать с американскими, русскими и другими передовыми военно-морскими силами. Ведущую роль в этом играет атомная подводная лодка класса Shang.

Подводные лодки класса Shang водоизмещением 7000 тонн способны перевозить около 100 членов экипажа. Его максимальная крейсерская скорость составляет около 30 узлов, или 54 км в час, и эти лодки могут погружаться на глубину до 700 метров.

Что касается маневренности этой субмарины, то один из аналитиков написал: "Китай уверен, что [субмарина класса Shang] представляет собой прорыв в области подводной навигации, а ядерная силовая установка обладает достаточной мощностью, чтобы соответствовать тоннажу корпуса. При благоприятных обстоятельствах [класс Shang] вполне может достичь отличной подводной скорости и маневренности под водой".

Китайская подводная лодка класса Shang Фото: topwar.ru

3. Подводная лодка класса "Ясень-М"

Россия – скорее континентальная, чем морская держава, но российский флот способен создавать примечательные подводные системы.

Особенно впечатляет класс "Ясень-М". Недавно русские переоборудовали этот класс "крутых" российских подлодок (как их называет Business Insider в 2023 году) в носители гиперзвуковых ракет, сделав "Ясень-М" единственной действующей подводной лодкой в мире, способной развернуть это оружие нового уровня. В июне русские направили одну из этих лодок в составе флотилии к Кубе, обогнув при этом восточное побережье США.

"Ясень-М" может развивать скорость до 35 узлов (64 км в час) и безопасно погружаться на глубину до 600 метров. Ее водоизмещение составляет около 13800 тонн.

В общем, русским удалось создать одну из самых быстрых и мощных подводных платформ, существующих на сегодняшний день. Американцы совершают ошибку, недооценивая "Ясень-М".

Российская субмарина класса "Ясень-М" Фото: topwar.ru

2. Подводная лодка класса Virginia

Когда Америка искала замену легендарной ударной подводной лодке класса Los Angeles, она сначала остановилась на передовом, но дорогом классе Seawolf.

К сожалению, стоимость этой субмарины и отсутствие противника в лице СССР заставили Конгресс пересмотреть свое решение сделать класс Seawolf новой основной ударной подводной лодкой для американского флота. Вернувшись к чертежной доске, военно-морской флот создал подводную лодку класса Virginia.

Скорость подводной лодки класса Virginia составляет около 45 км в час. Поскольку лодки относительно новые, ВМС не так подробно рассказывают о некоторых деталях конструкции. Например, ВМС умолчали о максимальной глубине погружения этой подлодки, упомянув, что она "превышает 240 метров". На ее борту находятся 15 офицеров и 117 человек рядового состава.

Обладая высокой маневренностью и скоростью, подводные лодки класса Virginia являются одними из лучших ударных субмарин из когда-либо построенных.

Американская подводная лодка класса Virginia

1. Подводная лодка класса Seawolf

Теперь перейдем к "золотому стандарту" современных подводных лодок – классу Seawolf ВМС США. Как уже отмечалось выше, эта лодка должна была заменить ударные подводные лодки класса Los Angeles в начале 1990-х годов, но Конгресс на это так и не решился.

Вряд ли можно винить конгрессменов за это, ведь стоимость каждой единицы составляет примерно 4,3 миллиарда долларов. Но с учетом нынешних угроз для США флот этих подводных лодок мог бы стать лучшей долгосрочной инвестицией для ВМС.

Увы, назад дороги нет. В настоящее время ВМС располагают только тремя такими субмаринами, и восстановление производственной линии не входит в планы. Кроме того, ВМС предпочитают подводные лодки класса Virginia, которые, как вы только что прочитали, хоть и являются универсальными и быстроходными, но имеют ограничения по скорости и маневренности, которых нет у класса Seawolf.

Скорость этой лодки может превышать 56 км в час. Подводная лодка класса Seawolf обладает высокой маневренностью и может погружаться на глубину до 610 метров, а максимальная глубина погружения составляет от 730 до 914 метров под волнами.

Считается, что грозные субмарины класса Seawolf не дают китайцам и русским спокойно спать по ночам. На сегодняшний день это не только самая быстрая подводная лодка в мире, но и лучшая из когда-либо созданных.

Американская подводная лодка класса Seawolf Фото: Википедия

Об авторе

Брэндон Дж. Вайхерт – аналитик по национальной безопасности National Interest, бывший сотрудник Конгресса и геополитический аналитик, пишущий для The Washington Times, Asia Times и The-Pipeline. Автор книг "Winning Space: How America Remains a Superpower", "Biohacked: China's Race to Control Life" и "The Shadow War: Iran's Quest for Supremacy". Его следующая книга, A Disaster of Our Own Making: How the West Lost Ukraine, выйдет 22 октября в издательстве Encounter Books. За Вайхертом можно следить в Twitter: @WeTheBrandon.