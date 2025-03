Женщина счастливо прожила 111 лет: какой продукт она называет залогом своего долголетия

Несмотря на почтенный возраст, Гильда Лак сохраняет самостоятельность и не нуждается в посторонней помощи в повседневной жизни.

Гильда Лак из Великобритании дожила до 111 лет и поделилась с журналистами секретами своей долгой и насыщенной жизни. Подробнее об этом пишет издание Need To Know.

Гильда родилась в 1914 году в графстве Кент и была свидетелем двух мировых войн и многочисленных исторических событий XX-XXI веков. Детство долгожительницы пришлось на бурные времена Первой мировой, когда семья переехала в Шотландию, где отец работал на верфи.

Сделала вклад в победу

Во время Второй мировой войны Лак сделала собственный вклад в победу, работая сварщицей в городе Чатем. Именно там она встретила своего будущего мужа. Молодая в то время пара поселилась в городе Рейнхем, где у них родилось двое сыновей.

Свадьба Гильды Лак Фото: Ronnie Luck

Интересно, что долгожительница до сих пор живет в том же доме, куда они с мужем переехали после войны. Несмотря на почтенный возраст, женщина сохраняет самостоятельность и не нуждается в посторонней помощи в повседневной жизни.

Секрет долголетия

Когда ее спросили о секрете долголетия, британка назвала две свои страсти: шоколад и чтение любовных романов. Кроме того, у нее не было вредных привычек — она не курила и не употребляла алкогольных напитков.

По информации издания, Хильда Лак занимает шестое место в рейтинге старейших жителей Великобритании. Лидером этого списка является Этель Мэй Кейтерем, которой в августе 2024 года исполнилось 115 лет.

