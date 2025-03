Жінка щасливо прожила 111 років: який продукт вона називає запорукою свого довголіття

Попри поважний вік, Гільда Лак зберігає самостійність і не потребує сторонньої допомоги у повсякденному житті.

Гільда Лак з Великої Британії дожила до 111 років й поділилась з журналістами секретами свого довгого та насиченого життя. Детальніше про це пише видання Need To Know.

Гільда народилась 1914 року в графстві Кент й була свідком двох світових воєн та численних історичних подій XX-XXI століть. Дитинство довгожительки припало на буремні часи Першої світової, коли сім'я переїхала до Шотландії, де батько працював на верфі.

Зробила внесок у перемогу

Під час Другої світової війни Лак зробила власний внесок у перемогу, працюючи зварювальницею у місті Чатем. Саме там вона зустріла свого майбутнього чоловіка. Молода на той час пара оселилася в місті Рейнхем, де у них народилося двоє синів.

Весілля Гільди Лак Фото: Ronnie Luck

Цікаво, що довгожителька досі мешкає в тому самому будинку, куди вони з чоловіком переїхали після війни. Попри поважний вік, жінка зберігає самостійність і не потребує сторонньої допомоги у повсякденному житті.

Секрет довголіття

Коли її запитали про секрет довголіття, британка назвала дві свої пристрасті: шоколад і читання любовних романів. Крім того, вона ніколи не мала шкідливих звичок — не курила і не вживала алкогольних напоїв.

За інформацією видання, Гільда Лак посідає шосте місце в рейтингу найстарших жителів Великої Британії. Лідером цього списку є Етель Мей Кейтерем, якій у серпні 2024 року виповнилося 115 років.

