"Рецепт довголіття": 111-річна жінка поділилася своїм секретом (фото)

Анджеліна Торрес Вальбона підкреслила, що ніколи серйозно не хворіла і просто насолоджується кожним днем. За її словами, у неї є ранковий ритуал, якого вона дотримується щодня.

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111-річна Анджеліна Торрес Вальбона, визнана найстаршою жінкою Іспанії, поділилася своїм щоденним розпорядком і роздумами про життя. Незабаром їй виповниться 112 років, і вона стверджує, що жодного секрету її довголіття не існує — просто гарне самопочуття і вдячність за прожиті роки. Про це пише видання Efe.

Після смерті попередньої рекордсменки країни, 113-річної П'єдад Лор'єнте в листопаді минулого року, Анджеліна офіційно стала найстарішою жінкою Іспанії. В інтерв'ю іспанському виданню вона підкреслила, що ніколи серйозно не хворіла і просто насолоджується кожним днем.

Кожен ранок Анджеліна починає з простого, але, можливо, корисного напою: склянки води з кількома краплями лимонного соку і чайною ложкою цукру. Цей ранковий ритуал, за її словами, супроводжує її протягом довгих років. Попри застереження лікарів про шкоду цукру в разі надмірного вживання, помірні його дози в поєднанні з вітаміном С з лимона можуть приносити організмові користь, сприяючи зміцненню імунної системи та зниженню запальних процесів.

Народжена 18 березня 1913 року в Беллвісі, Анджеліна була однією із семи дітей Фото: EFE

Крім правильного харчування, Анджеліна виділяє регулярні прогулянки на свіжому повітрі як один з ключових аспектів свого життя. Вона впевнена, що рух допомагає їй підтримувати здоров'я, а сімейне оточення додає сил і щастя.

Народжена 18 березня 1913 року в Беллвісі, Анджеліна була однією з семи дітей. Її молодість припала на непрості часи, включно з Громадянською війною в Іспанії, через яку їй довелося залишити кар'єру кравчині. Однак після закінчення війни вона вийшла заміж за Хосепа Марті, народила доньку, а згодом стала бабусею і прабабусею.

Попри пережиті труднощі, Анджеліна згадує своє життя з теплотою. Вона каже, що завжди була оточена друзями й сім'єю, багато сміялася і насолоджувалася кожним моментом. За її словами, доброта, вдячність і дружелюбність стали для неї важливими принципами, які допомогли їй дожити до такого поважного віку.

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