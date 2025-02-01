"Рецепт долголетия": 111-летняя женщина поделилась своим секретом (фото)

Анджелина Торрес Вальбона подчеркнула, что никогда серьезно не болела и просто наслаждается каждым днем. По ее словам, у нее есть утренний ритуал, который она соблюдает каждый день.

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111-летняя Анджелина Торрес Вальбона, признанная самой пожилой женщиной Испании, поделилась своим ежедневным распорядком и размышлениями о жизни. Вскоре ей исполнится 112 лет, и она утверждает, что никакого секрета ее долголетия не существует – просто хорошее самочувствие и благодарность за прожитые годы. Об этом пишет издание Efe.

После смерти предыдущей рекордсменки страны, 113-летней Пьедад Лорьенте в ноябре прошлого года, Анджелина официально стала самой старой женщиной Испании. В интервью испанскому изданию она подчеркнула, что никогда серьезно не болела и просто наслаждается каждым днем.

Каждое утро Анджелина начинает с простого, но, возможно, полезного напитка: стакана воды с несколькими каплями лимонного сока и чайной ложкой сахара. Этот утренний ритуал, по ее словам, сопровождает ее на протяжении долгих лет. Несмотря на предостережения врачей о вреде сахара при чрезмерном употреблении, умеренные его дозы в сочетании с витамином С из лимона могут приносить организму пользу, способствуя укреплению иммунной системы и снижению воспалительных процессов.

Родившаяся 18 марта 1913 года в Беллвисе, Анджелина была одной из семи детей Фото: EFE

Помимо правильного питания, Анджелина выделяет регулярные прогулки на свежем воздухе как один из ключевых аспектов своей жизни. Она уверена, что движение помогает ей поддерживать здоровье, а семейное окружение придает силы и счастье.

Родившаяся 18 марта 1913 года в Беллвисе, Анджелина была одной из семи детей. Ее молодость пришлась на непростые времена, включая Гражданскую войну в Испании, из-за которой ей пришлось оставить карьеру портнихи. Однако после окончания войны она вышла замуж за Хосепа Марти, родила дочь, а впоследствии стала бабушкой и прабабушкой.

Несмотря на пережитые трудности, Анджелина вспоминает свою жизнь с теплотой. Она говорит, что всегда была окружена друзьями и семьей, много смеялась и наслаждалась каждым моментом. По ее словам, доброта, благодарность и дружелюбие стали для нее важными принципами, которые помогли ей дожить до столь почтенного возраста.

Напомним, Фокус писал, что ученые из Гарварда нашли то, что помогает жить дольше. Они убеждены в том, что ответ на этот вопрос все это время прятался у нас под носом.

Также мы рассказывали о том, как 106-летняя женщина раскрыла секрет долголетия. В доме престарелых, где сейчас проживает Флоренс Хакман, утверждают, что женщина до сих пор встречается со своими друзьями и болеет за любимую спортивную команду.

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