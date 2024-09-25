Амбициозная программа субмарин будущего U212 попала в центр внимания: чем интересен проект

Новые подводные лодки будут оснащены передовыми системами РЭБ и вооружены крылатыми ракетами большой дальности для глубоких ударов, а также торпедами Black Shark Advanced от компании Leonardo.

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На конференции Submarine Conference (SubCon) 2024 была представлена амбициозная программа U212 Near Future Submarine (NFS), возглавляемая OCCAR (Организация по совместному сотрудничеству в области вооружений). Мероприятие, организованное компанией thyssenkrupp Marine Systems (tkMS), собрало ведущих представителей мировой подводной индустрии и продемонстрировало стремление Италии развивать свои подводные силы. Подробности программы U212 раскрыли 24 сентября в Defence Industry Europe.

Данный проект направлен на усиление подводного наблюдения и оперативного потенциала Италии. Новые подводные лодки будут решать широкий круг задач — от охраны маршрутов поставок энергоносителей до антипиратских миссий и защиты жизненно важной морской инфраструктуры, что принесет пользу не только Италии, но и ее союзникам по НАТО и ЕС.

Инновационные технологии и вооружение

Подводные лодки U212 NFS оснащены рядом передовых технологий, включая удлиненный корпус, модернизированные боевые информационные центры и улучшенные возможности для действий в теплых водах. Они также получат электрические подъемные мачты, новую систему мониторинга инженерного управления и литий-ионные батареи, что существенно повысит их автономность и маневренность.

Итальянские оружейники утверждают, что субмарины нового поколения будут оснащены передовыми системами РЭБ. Они будут снабжены блоком управления радиоэлектронной борьбой, способным собирать и управлять интегрированной информацией, поступающей как от радаров, так и от датчиков РЭБ связи. Это позволит повысить тактическую и стратегическую осведомленность о сценарии радиоборьбы, что является обязательным для поддержки операций самообороны, наблюдения и разведки.

Ключевым элементом вооружения субмарин станут крылатые ракеты большой дальности глубокого удара и торпеды Black Shark Advanced от компании Leonardo. Эти системы будут интегрированы с возможностью модернизации старых подводных лодок класса U212A, что позволит Италии существенно увеличить свой морской потенциал.

"Кроме того, подводные лодки могут быть оснащены новыми технологиями, такими как новая система топливных элементов, что гарантирует, что U212 NFS останется на переднем крае инноваций в области подводной обороны", — подытожили обозреватели.

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