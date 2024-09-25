Амбітна програма субмарин майбутнього U212 потрапила в центр уваги: чим цікавий проєкт

Нові підводні човни будуть оснащені передовими системами РЕБ і озброєні крилатими ракетами великої дальності для глибоких ударів, а також торпедами Black Shark Advanced від компанії Leonardo.

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На конференції Submarine Conference (SubCon) 2024 було презентовано амбітну програму U212 Near Future Submarine (NFS), очолювану OCCAR (Організація зі спільного співробітництва в галузі озброєнь). Захід, організований компанією thyssenkrupp Marine Systems (tkMS), зібрав провідних представників світової підводної індустрії і продемонстрував прагнення Італії розвивати свої підводні сили. Подробиці програми U212 розкрили 24 вересня в Defence Industry Europe.

Цей проєкт спрямований на посилення підводного спостереження та оперативного потенціалу Італії. Нові підводні човни вирішуватимуть широке коло завдань — від охорони маршрутів постачань енергоносіїв до антипіратських місій і захисту життєво важливої морської інфраструктури, що принесе користь не тільки Італії, а й її союзникам по НАТО і ЄС.

Інноваційні технології та озброєння

Підводні човни U212 NFS оснащені низкою передових технологій, включно з подовженим корпусом, модернізованими бойовими інформаційними центрами та поліпшеними можливостями для дій у теплих водах. Вони також отримають електричні підйомні щогли, нову систему моніторингу інженерного управління і літій-іонні батареї, що істотно підвищить їхню автономність і маневреність.

Італійські зброярі стверджують, що субмарини нового покоління будуть оснащені передовими системами РЕБ. Вони будуть забезпечені блоком управління радіоелектронною боротьбою, здатним збирати та управляти інтегрованою інформацією, що надходить як від радарів, так і від датчиків РЕБ зв'язку. Це дасть змогу підвищити тактичну і стратегічну обізнаність про сценарій радіоборотьби, що є обов'язковим для підтримки операцій самооборони, спостереження і розвідки.

Ключовим елементом озброєння субмарин стануть крилаті ракети великої дальності глибокого удару і торпеди Black Shark Advanced від компанії Leonardo. Ці системи будуть інтегровані з можливістю модернізації старих підводних човнів класу U212A, що дасть змогу Італії істотно збільшити свій морський потенціал.

"Крім того, підводні човни можуть бути оснащені новими технологіями, як-от нова система паливних елементів, що гарантує, що U212 NFS залишиться на передньому краї інновацій у сфері підводної оборони", — підсумували оглядачі.

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