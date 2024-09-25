Яким буде винищувач 6-го покоління NGAD: ідея дуже важкого літака приречена (фото, відео)

За словами журналістів, новий винищувач має коштувати приблизно стільки ж, скільки F-35 або F-15EX — 90-100 млн доларів. Заплановані технології, озброєння та операційні можливості помітно зменшаться.

Related video

Програму американських ВПС зі створення пілотованого винищувача 6-го покоління була широко розрекламована, але згодом ее вирішили переглянути. Спочатку заявлялося, що передовий літак стане центральним елементом проєкту NGAD і коштуватиме приблизно втричі дорожче за новий F-35 (понад 300 млн доларів кожен). Тепер же міністр ВПС Френк Кендалл розглядає ідею менш дорогого літака. Про це пише The War Zone.

Новий винищувач має коштувати приблизно стільки ж, скільки F-35 або F-15EX — 90-100 млн доларів

Пілотований літак повітряного домінування наступного покоління (NGAD) розробляється як центральний компонент екосистеми тактичних технологій для повітряних боїв. Серед іншого до екосистеми включено і дрони, але також і нову зброю, комунікаційну архітектуру, датчики, двигуни тощо.

Важливо

Амбітна програма субмарин майбутнього U212 потрапила в центр уваги: чим цікавий проєкт

У загальній системі можуть бути присутніми безпілотники, що працюють автономно.

Одна з переваг такого "сімейства систем" — у тому, що критично важливі функції, які в минулому мали бути на кожному винищувачі одного і того ж типу, тепер можуть переноситися на різні платформи.

Автори публікації зазначають, що через те, що бойові літаки покладаються на розподільчу систему датчиків і засобів електронної боротьби, винищувач NGAD виявиться менш автономним. Тож дрони та пілотовані винищувачі будуть ще більш пов'язаними операційно.

Концепт дуже важкого NGAD, судячи з усього, так і залишиться в кресленнях Фото: the war zone

NGAD замислювався, головним чином, як перехоплювач зі значним бойовим радіусом, оптимізованим для боїв у Тихому океані. Такий літак повинен бути носієм різних озброєнь, при цьому залишатися малопомітним і зберігати можливості для завдання глибоких ударів у спірному повітряному просторі. Для цього буде потрібна істотна кількість зброї класу "повітря-повітря" і придушення/знищення ворожої ППО (SEAD/DEAD), щоб літак міг пробитися і вийти з району, де зовнішня підтримка буде вкрай обмежена.

Запас озброєнь може більше залежати від допоміжних безпілотників, ніж від центральної платформи, що зменшить розмір літака. Це також забезпечить більший ступінь виживання в низці випадків. Екіпажу не знадобиться наближатися до багатьох загроз.

Зменшення корисного навантаження і, ймовірно, використання більшої кількості літаків у місіях також забезпечить більшу тактичну гнучкість. Більша зброя, така як ракети класу "повітря-повітря" великої дальності, може розміщуватися на таких засобах, як B-21 Raider, а F-15EX і B-52 можуть перевозити озброєння вздовж зовнішньої межі зон підвищеної загрози. Ці літаки можуть застосовувати зброю на вимогу пілотованого винищувача NGAD. Тобто кошти на дорогий винищувач NGAD частково підуть на купівлю допоміжних засобів — B-21 і навіть F-15EX.

Але це не означає, що літак, який планують побудувати в рамках програми NGAD, виявиться зовсім вже беззбройним. Він може бути укомплектований чотирма AIM-120 або AIM-260, разом із парою AIM-9X Sidewinders або чотирма бомбами малого діаметра (SDB) "повітря-земля". Цього може бути достатньо для непередбачуваних обставин у менш спірному повітряному просторі, наприклад, Близького Сходу.

Менший запас палива

Паливо — ще більш важливий фактор. Можна припустити, що в початковій концепції NGAD паливу відводилося першорядне значення. Літак мав літати далеко в зону противника і назад. Тепер в американських ВПС дедалі більше підтримують ідею малопомітних заправників, які можуть діяти на кордоні повітряного простору.

Винищувач NGAD

Поява нового літака зі всілякими технологічними засобами стає все менш реалістичною, оскільки вартість нових систем озброєння стрімко зростає. Це означає, що деякі основні нові функції, які були заплановані для винищувача NGAD вартістю 300 млн доларів, можуть не потрапити до списку. Одним із прикладів слугує лазерна зброя, яка передбачалася як основна функція NGAD. З установкою таких систем на літаки виникли складнощі. Вага, об'єм системи, вироблення електроенергії та управління температурою не дають змоги розмістити навіть оборонну лазерну систему. Зі зменшенням корпусу літака і його корисного навантаження встановити лазерну систему буде ще проблематичніше. Навіть Lockheed AC-130 залишився без своєї лазерної зброї ще до того, як вона з'явилася. А інтеграція такої системи у вантажний літак набагато менш складна, ніж у вдосконалений винищувач-невидимку.

Є низка інших подібних концепцій, які, можливо, залишаться на папері або ж знайдуть своє місце на інших платформах. Скорочення у всіх згаданих галузях, безумовно, призведе до появи дешевшого літака, але це також означатиме втрату величезної кількості можливостей.

Нагадаємо, що Китай уперше відкрито запустив міжконтинентальну ракету в Тихому океані та попередив Японію про "космічні уламки".

Також повідомлялося, що до складу Тихоокеанського флоту РФ увійшли два атомні підводні крейсери.