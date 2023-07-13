Самолет будущего: на что будет способен истребитель 6 поколения NGAD, — эксперты (фото)

Отмечается, что самолет NGAD по своей структуре заменит стелс-истребитель F-22 Raptor. Машина разрабатывается с учетом действий в составе высокоинтегрированной группы систем глубокого проникновения на больших расстояниях.

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Западные эксперты проанализировали доступную информацию о проекте самолетов ВВС США Next Generation Air Dominance (Воздушное господство нового поколения) или NGAD. И хотя данный вид техники не будет истребителем в традиционном понимании — он будет обладать рядом уникальных черт и особенностей. Об этом говорится в материале The Drive.

Прежде всего под вопросом остается целевые характеристики. Эксперты отмечают, что по своей структуре самолет заменит стелс-истребитель F-22 Raptor, но его задачи будут существенно отличаться.

"По всем расчетам, пилотируемый самолет NGAD будет оптимизирован по дальности, полезной нагрузке и малозаметности, а не по маневренности. Эти его качества отражает и задача вести боевые действия в составе высокоинтегрированной группы систем глубокого проникновения на больших расстояниях", — пишут авторы материала.

"Спектральная война" и "спектральное доминирование" будут ключевыми факторами при создании конструкции самолета, который, вероятно, будет относиться к классу тяжелых истребителей-перехватчиков.

F-22 Raptor с включенными форсажными камерами

Но пока неясно пожертвуют ли разработчики маневренностью и высотой полета ради полезной нагрузки, поэтому насколько быстро и высоко будет летать истребитель NGAD пока остается в области догадок.

Аэродинамика

Истребитель NGAD должен иметь очень "хитрую" конструкцию с удлиненным фюзеляжем и крылом смешанной конфигурации, лишенным традиционных горизонтальных и вертикальных стабилизаторов, пишут эксперты. Такая беспрецедентная конфигурация во многом объясняется стремлением обеспечить максимальную живучесть за счет низкой заметности, при этом она должна существенно повысить аэродинамическую эффективность машины.

Визуализация будущего малозаметного боевого самолета

Скоростные характеристики

Также под вопросом крейсерская скорость самолета, но учитывая большую дальность полета, на которую рассчитан NGAD, самолет, вероятно, будет сверхзвуковым. Эксперты полагают, что способность лететь на высоких скоростях не пойдет в ущерб незаметности, поскольку передовые технологии материаловедения и системы терморегулирования помогут "замаскировать" истребитель NGAD от инфракрасного обнаружения.

"Мы просто не знаем, но если это возможно, то высокая устойчивая крейсерская скорость самолета и его живучесть в этой области может стать настоящим откровением", — подчеркнули они.

Высота

Что касается высотных характеристик полета, то скорее всего они будут такими же, как и у F-22 — свыше 18 км — это на грани того, где экипажу потребуется полный герметичный костюм. Эта высота позволит более эффективно применять ракеты класса "воздух-воздух" и "воздух-земля". Учитывая угрозы, в которых предстоит действовать семейству NGAD, это будет иметь ключевое значение.

Кроме того данная высота позволит увеличить зону видимости. Например, разница радиогоризонта с 18 км и 12 км примерно на 100 км больше. Это особенно важно, поскольку истребитель NGAD должен быть связан со многими средствами на обширной территории, включая боевые самолеты совместного базирования и БПЛА.

Визуализация дозаправки самолета NGAD

Силовая установка

Есть мнение, что потенциальными кандидатами станут двигатели XA100 компании General Electric и XA101 компании Pratt & Whitney, которыми планируют заменить силовые установки на F-35. Однако потребности F-35 и NGAD заметно различаются, особенно если в качестве целей при проектировании ставятся большие высоты и устойчивый высокоскоростной крейсерский полет.

Ключевой задачей, вероятно, станет создание легко адаптируемого двигателя, способного работать как турбовентиляторный на малых высотах и как турбореактивный на больших высотах.

Работа над двигателем Pratt & Whitney XA101

Напомним, Воздушные силы США планируют обогнать Китай в производстве истребителе 6 поколения. В Пентагоне заявили, что Соединенным Штатам нужно создать истребитель следующего поколения на месяц раньше, чем это сделают в Китае.