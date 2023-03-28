Победить Китай и РФ: ВВС США делают ставку на спектральную войну в истребителях 6 поколений

Воздушные силы США ставят целью завоевание господства в воздушном пространстве с технологиями искусственного интеллекта, машинного обучения, а также сверхсовременными ракетами.

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Концепции, описанные как "спектральная война" и "спектральное доминирование", становятся ключевыми факторами в работе, связанной с программой разработки следующего поколения истребителей NGAD. Об этом сообщает The War Zone.

Воздушные силы США имеют основную цель – доминировать в будущем боевом пространстве войны. Он будет акцентироваться на системе поиска и отслеживания целей, новых ракет с многорежимными головками самонаведения, а также на улучшенную электронику, радары и боевые системы.

В издании отмечают, что в бюджетном запросе на 2024 год ВВС США описали, что такое спектральные боевые действия и план доминирования. Они входят в часть программы NGAD. Основная цель – завоевание воздушного пространства против потенциальных противников, таких как Китай или Россия.

Отмечается, что для доминации на поле битвы в 2030 годах анализируется операционный анализ, исследуются угрозы и оцениваются потенциальные технологии. Также необходимо вести исследования для разработки архитектур для разных систем и платформ.

Что означает спектральное доминирование?

Как отмечают в издании, сейчас четкого определения термина нет. Определение спектральной войны или доминирование сейчас частично исходит из финансового запроса на 2024 финансовый год и других документах. Одна из важных частей – радиоэлектронная борьба, которая предусматривает использование искусственного интеллекта и машинного обучения для автоматизации процессов в дальнейшем.

Концепция борьбы с помощью лазерного энергетического оружия

Кроме этого, в ВВС США отдельно выделяют лазерные датчики для противодействия ракетам, стелс-технологии, а также технологичность оружия.

"Если мы проигрываем войну за электромагнитный спектр, мы проиграем войну, и проиграем ее быстро", — заявил изданию генерал ВВС Марк Келли.

Напомним, 14 марта СМИ писали, что ВВС США планируют списать десятки истребителей 5 поколения F-22 Raptor. Всего вывести из эксплуатации планируют 310 самолетов.

27 сентября СМИ сообщали, что США стремятся обогнать Китай в создании истребителя 6 поколения, потому что в КНР планируют получить новые самолеты к 2035 году.