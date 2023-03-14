ВВС США намерены списать десятки истребителей 5 поколения F-22 Raptor

В планах на следующий финансовый год списать 310 самолетов, включая истребители, самолеты-заправщики, самолет разведки и ряд других. Командование хочет выделить дополнительные средства на модернизацию и разработки.

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Военно-воздушные силы США планируют вывезти из эксплуатации 310 истребителей и штурмовиков, чтобы высвободить деньги для программ модернизации. Об этом сообщает Defense News.

В бюджете на 2024 финансовый год командование ВВС планирует списать 310 самолетов, закупить 72 истребителя и выделить дополнительные средства на стелс-бомбардировщик B-21 Raider, истребитель Boeing E-7A, ядерную ракету Sentinel и создать сеть беспилотников ведомых для совместных операций с пилотируемой авиацией.

Для реализации планов на 2024 финансовый год ВВС запрашивают 215,1 млрд долларов, что на 9,3 млрд долларов больше, чем в нынешнем году. Из этих средств 55,4 млрд планируют выделить на исследование и разработку новых технологий. В частности, на разработку истребителя 6 поколения.

Уход на пенсию

Также в 2024 году ВВС планирует в разы увеличить количество самолетов, которые отправят на пенсию — 310 единиц. На 2023 год Воздушные силы запрашивали у Конгресса разрешение списать 150 воздушных суден, а парламент одобрил только 115 из них. Если на 2024 год Конгресс одобрит все 310 самолетов, то это будет значительным шагом вперед, отмечают в издании.

ВВС США хотят списать все "бородавочники" к 2028 году Фото: US Army

ВВС США хотят списать:

42 штурмовика A-10 Warthrog (Бородавочник). Попытки списать самолеты ведутся уже несколько лет;

57 истребителей F-15C и F-15D, некоторым из них уже по 40 лет, заменят их истребителями F-35 и F-15EX Eagle II;

32 истребителя F-22A Raptor, которые потеряли боеспособность и используется для обучения, прошлые попытки Конгресс блокировал;

2 самолета дальнего радиолокационного обнаружения E-3 Sentry;

24 самолета-заправщика KC-10 Extender;

48 БПЛА MQ-9 Reaper;

3 самолета разведки E-8;

37 спасательных вертолетов HH-60G Pave Hawk;

52 учебно-боевых T-1 Jayhawj;

1 стратегический бомбардировщик B-1B Lancer, который потерпел аварию в апреле 2022 года.

Напомним, 10 марта СМИ писали, что ВВС США хотят отказаться от штурмовиков А-10 к 2028 году.

8 марта в ВВС США рассказали, как планируют достигнуть воздушного превосходства в будущем. Для этого нужно тысячи истребителей и беспилотников.