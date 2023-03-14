ВПС США мають намір списати десятки винищувачів 5 покоління F-22 Raptor

У планах наступного фінансового року списати 310 літаків, включаючи винищувачі, літаки-заправники, літак розвідки та низку інших. Командування хоче виділити додаткові кошти на модернізацію та розробки.

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Військово-повітряні сили США планують вивезти з експлуатації 310 винищувачів та штурмовиків, щоб звільнити гроші для програм модернізації. Про це повідомляє Defense News.

У бюджеті на 2024 фінансовий рік командування ВПС планує списати 310 літаків, закупити 72 винищувачі та виділити додаткові кошти на стелс-бомбардувальник B-21 Raider, винищувач Boeing E-7A, ядерну ракету Sentinel і створити мережу безпілотників, ведених для спільних операцій.

Для реалізації планів на 2024 фінансовий рік ВПС вимагають 215,1 млрд доларів, що на 9,3 млрд доларів більше, ніж цього року. Із цих коштів 55,4 млрд планують виділити на дослідження та розробку нових технологій. Зокрема на розробку винищувача 6 покоління.

Вихід на пенсію

Також у 2024 році ВПС планує у рази збільшити кількість літаків, які відправлять на пенсію — 310 одиниць. На 2023 рік Повітряні сили запитували у Конгресу дозвіл списати 150 повітряних суден, а парламент схвалив лише 115 із них. Якщо на 2024 рік Конгрес схвалить усі 310 літаків, це буде значним кроком вперед, зазначають у виданні.

ВПС США хочуть списати всі "бородавники" до 2028 року Фото: US Army

ВПС США хочуть списати:

42 Штурмовик A-10 Warthrog (Бородавник). Спроби списати літаки ведуться кілька років;

57 винищувачів F-15C та F-15D, деяким з них вже по 40 років, замінять їх винищувачами F-35 та F-15EX Eagle II;

32 винищувачі F-22A Raptor, які втратили боєздатність та використовуються для навчання, минулі спроби Конгрес блокував;

2 літаки далекого радіолокаційного виявлення E-3 Sentry;

24 літаки-заправники KC-10 Extender;

48 БПЛА MQ-9 Reaper;

3 літаки розвідки E-8;

37 рятувальних вертольотів HH-60G Pave Hawk;

52 навчально-бойових T-1 Jayhawj;

1 стратегічний бомбардувальник B-1B Lancer, який зазнав аварії у квітні 2022 року.

Нагадаємо, 10 березня ЗМІ писали, що ВПС США хочуть відмовитися від штурмовиків А-10 до 2028 року.

8 березня у ВПС США розповіли, як планують досягти повітряної переваги у майбутньому. Для цього потрібні тисячі винищувачів та безпілотників.