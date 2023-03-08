Зв'язування БПЛА та літаків: як ВПС США досягатимуть повітряної переваги в майбутньому

У Штатах планують створити зв'язку із винищувачів 5 та 6 покоління з автономними безпілотниками, які дозволять зберігати перевагу у повітрі.

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Воєнно-повітряні сили США вперше розкрили плани щодо оновлення флоту з тисячі літаків та безпілотників. Про це повідомляє The War Zone.

У Штатах розкрили подробиці масштабних планів для збереження повітряної переваги. Планується придбати 1000 сучасних безпілотників з високим ступенем автономності, 200 винищувачів наступного покоління (програма NGAD — Next-Generation Air Dominance) та створити зв'язок із кількох сотень винищувачів F-35.

"Департамент ВПС просувається вперед із сімейством систем для наступного покоління панування в повітрі. Це включатиме платформу NGAD і введення спільних літаків без екіпажу", — розповів секретар ВПС Френк Кендалл.

У виданні зазначають, що платформа NGAD є малопомітним реактивним літаком, який зараз розробляють. Крім цього ведуться роботи над новим озброєнням, датчиками, управління боєм, покращеним двигуном та низкою інших технологій. Найімовірніше, NGAD прийде на заміну винищувачів F-22 Raptor, від яких ВПС хочуть відмовитися з 2021 року.

[ + – ] Художній концепт винищувача 6 покоління

ВПС США планують створювати ударні угруповання у зв'язці — винищувачі F-35 та NGAD разом із автономними безпілотниками. Для забезпечення угруповання будуть працювати старіші платформи на кшталт заправників та авіалайнерів. Крім цього, командування розглядає питання, як додати в ударну ланку стелс-бомбардувальник B-21 Raider, але поки що літак має занадто великий радіус дії.

Нагадаємо, 27 вересня у ЗМІ писали, що США прагнуть обігнати Китай у створенні винищувача 6 покоління.

Раніше у ВМС США розкрили деталі винищувача 6 покоління. F/A XX буде здатний керувати роєм дронів, а також він отримає нову зброю великого радіусу дії.