Связка БПЛА и самолетов: как ВВС США будут достигать воздушного превосходства в будущем

В Штатах планируют создать связку из истребителей 5 и 6 поколения с автономными беспилотниками, которые позволят сохранять преимущество в воздухе.

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Военно-воздушные силы США впервые раскрыли планы об обновлении флота из тысяч самолетов и беспилотников. Об этом сообщает The War Zone.

В Штатах раскрыли подробности масштабных планов для сохранения воздушного превосходства. Планируется приобрести 1000 современных беспилотников с высокой степенью автономности, 200 истребителей следующего поколения (программа NGAD — Next-Generation Air Dominance) и создать связку из нескольких сотен истребителей F-35.

"Департамент ВВС продвигается вперед с семейством систем для следующего поколения господства в воздухе. Это будет включать в себя платформу NGAD и введение совместных самолетов без экипажа", — рассказал секретарь ВВС Фрэнк Кендалл.

В издании отмечают, что платформа NGAD представляет собой малозаметный реактивный самолет, который сейчас разрабатывают. Помимо этого ведутся работы над новым вооружением, датчиками, управления боем, улучшенным двигателем и рядом других технологий. Вероятнее всего, NGAD придет на замену истребителей F-22 Raptor, от которых ВВС хотят отказаться с 2021 года.

[ + – ] Художественный концепт истребителя 6 поколения

ВВС США планируют создавать ударные группировки в связке — истребители F-35 и NGAD вместе с автономными беспилотниками. Для обеспечения группировки будут работать более старые платформы по типу заправщиков и авиалайнеров. Кроме этого командование рассматривает вопрос, как добавить в ударное звено стелс-бомбардировщик B-21 Raider, но пока что самолет имеет слишком большой радиус действия.

Напомним, 27 сентября в СМИ писали, что США стремятся обогнать Китай в создании истребителя 6 поколения.

Ранее в ВМС США раскрыли детали истребителя 6 поколения. F/A XX будет способен управлять роем дронов, а также он получит новое оружие большого радиуса действия.