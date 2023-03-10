"Завершення епохи": у США хочуть відмовитися від штурмовиків A-10 Thunderbolt II через 6 років

Командування ВПС США хоче відмовитися від штурмовиків уже понад 10 років, оскільки військові роблять ставку на багатофункціональні платформи, здатні виконувати різні завдання.

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ВПС США хочуть припинити використання парку літаків А-10 Thunderbolt II (також відомий як Warthog) до 2028 року. Про це повідомляє Breaking Defense.

У командуванні Повітряних сил США вже понад 10 років хочуть відмовитися від штурмовиків А-10, який сподобався наземним військам. Причина прагнення — слабкість літака у майбутній війні з РФ та Китаєм. Однак Конгрес заблокував таку ініціативу принаймні до 2023 року фінансового року. Максимум на що погодився Конгрес — це списання 21 Warthog (Бородавочник). У строю продовжує перебувати 260 літаків.

"Ймовірно, А-10 зникне з арсеналу служби протягом наступних п'яти чи шести років", — сказав начальник штабу ВПС генерал Браун.

Ще однією причиною відмови від Thunderbolt II є ставка на багатоцільові можливості в авіації. Літаки повинні мати можливість виконувати різні місії, що Warthog не здатний робити. Штурмовики планують саме списати, а не продавати комусь через те, що немає заінтересованих країн. Також у Штатах зменшиться частота місій безпосередньої авіапідтримки CAS, зокрема через ефективність сучасних засобів протиповітряної оборони.

Виконувати функції А-10 на полі бою винищувач F-35, а також інші платформи на озброєнні ВПС.

Нагадаємо, 28 лютого начальник ГУР Кирило Буданов заявив, що Україні потрібні штурмовики A-10 Thunderbolt II та гелікоптери Apache для штурмових операцій.

21 липня ЗМІ писали, що Штати можуть передати Україні легендарні штурмовики А-10.