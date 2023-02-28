Україні потрібні штурмовики A-10 Thunderbolt II та гелікоптери Apache, — Буданов

За словами начальника ГУР, винищувач F-16 не є штурмовою платформою. Армії вона потрібна для завдання ударів по землі.

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Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що Україні потрібна штурмова авіація. Про це він сказав в інтерв'ю "Голосу Америки".

Українській армії зараз потрібна інтенсифікація постачання озброєнь. Для перелому ситуації на війні не вистачає обсягів і темпів передачі. Окрім того, що вже передають партнери, Україні потрібна штурмова авіація.

"На мій погляд, нам потрібна штурмова авіація. F-16 і тому подібні платформи, вони не є штурмовою авіацією. Штурмова авіація, у США це, перш за все, літаки А-10 Thunderbolt II. Також це армійська авіація, бойові гелікоптери типу АН-64 і так далі. Це повітряні платформи, призначені для завдання ударів по землі", — заявив Буданов.

Він додав, що це його суб'єктивне бачення, й інші можуть бачити іншу концепцію.

[ + – ] Штурмовик A-10 відомий своїм специфічним звуком стрільби з 30-мм гармати

Додамо, A-10 Thunderbolt II — це штурмовик, який перебуває на озброєнні армії США. Він відомий своєю 30-мм гарматою GAU-8A Avenger і важким бронюванням. Перші чутки про можливу передачу А-10 були ще в липні 2022 року. Однак експерти мають побоювання, наскільки ефективним буде штурмовик в умовах насиченого ППО в ЗС РФ.

Нагадаємо, 21 лютого на озброєнні в ГУР з'явився американський гелікоптер UH-60 Black Hawk.

15 січня ЗМІ писали, що Великобританія може передати Україні ударні гелікоптери AH-64 Apache.