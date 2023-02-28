Украине нужны штурмовики A-10 Thunderbolt II и вертолеты Apache, – Буданов

По словам начальника ГУР, истребитель F-16 не является штурмовой платформой. Армии она нужна для нанесения ударов по земле.

Related video

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Украине нужна штурмовая авиация. Об этом он сказал в интервью "Голосу Америки".

Украинской армии сейчас нужна интенсификация поставок вооружений. Для перелома ситуации на войне не хватает объемов и темпов передачи. Кроме того, что уже передают партнеры, Украине нужна штурмовая авиация.

"На мой взгляд, нам нужна штурмовая авиация. F-16 и тому подобные платформы они не являются штурмовой авиацией. Штурмовая авиация, в США это, прежде всего, самолеты А-10 Thunderbolt II. Также это армейская авиация, боевые вертолеты типа AН-64 и так далее. Это воздушные платформы, предназначенные для нанесения ударов по земле", — заявил Буданов.

Он добавил, что это его субъективное видение и другие могут видеть иную концепцию.

[ + – ] Штурмовик A-10 известен своим специфичным звуком стрельбы из 30-мм пушки

Добавим, A-10 Thunderbolt II — это штурмовик, который находится на вооружении армии США. Он известен своей 30-мм пушкой GAU-8A Avenger и тяжелым бронированием. Первые слухи о возможной передаче А-10 были еще в июле 2022 года. Однако у экспертов есть опасения, насколько эффективным будет штурмовик в условиях насыщенного ПВО у ВС РФ.

Напомним, 21 февраля на вооружении у ГУР появился американский вертолет UH-60 Black Hawk.

15 января СМИ писали, что Великобритания может передать Украине ударные вертолеты AH-64 Apache.