Украине нужны штурмовики A-10 Thunderbolt II и вертолеты Apache, – Буданов
По словам начальника ГУР, истребитель F-16 не является штурмовой платформой. Армии она нужна для нанесения ударов по земле.
Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Украине нужна штурмовая авиация. Об этом он сказал в интервью "Голосу Америки".
Украинской армии сейчас нужна интенсификация поставок вооружений. Для перелома ситуации на войне не хватает объемов и темпов передачи. Кроме того, что уже передают партнеры, Украине нужна штурмовая авиация.
"На мой взгляд, нам нужна штурмовая авиация. F-16 и тому подобные платформы они не являются штурмовой авиацией. Штурмовая авиация, в США это, прежде всего, самолеты А-10 Thunderbolt II. Также это армейская авиация, боевые вертолеты типа AН-64 и так далее. Это воздушные платформы, предназначенные для нанесения ударов по земле", — заявил Буданов.
Он добавил, что это его субъективное видение и другие могут видеть иную концепцию.
Добавим, A-10 Thunderbolt II — это штурмовик, который находится на вооружении армии США. Он известен своей 30-мм пушкой GAU-8A Avenger и тяжелым бронированием. Первые слухи о возможной передаче А-10 были еще в июле 2022 года. Однако у экспертов есть опасения, насколько эффективным будет штурмовик в условиях насыщенного ПВО у ВС РФ.
Напомним, 21 февраля на вооружении у ГУР появился американский вертолет UH-60 Black Hawk.
15 января СМИ писали, что Великобритания может передать Украине ударные вертолеты AH-64 Apache.