На вооружении у бойцов ГУР появился американский вертолет Black Hawk (фото)

Ранее ни одна из стран публично не сообщала о передаче многоцелевых вертолетов в украинскую военную разведку.

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Главное управление разведки Минобороны Украины показало своих бойцов после выполнения задачи на боевых вертолетах. Об этом сообщает пресс-служба ГУР.

Отмечается, что пилоты-разведчики вернулись после выполнения задачи. Вертолеты существенно расширяют возможности специальных подразделений военной разведки и эффективность выполнения спецзадач.

"Пилоты ГУР МО Украины продолжают уничтожать врага на всех участках фронта", — написали в пресс-службе.

Стоит отметить, что на опубликованных фотографиях видно два вертолета — украинский Ми-24, и по всей видимости, экспортная версия вертолета UH-60 Black Hawk. Судя по нанесению украинских отличительных знаков, вертолет находится на вооружении разведчиков.

На фотографии версия вертолета S-70i, который в декабре 2022 года закупила Польша или же UH-60A. Официально о поставках вертолетов Украине не сообщалось. Также стоит отметить, что поскольку вертолет производится американской компанией Sikorsky, без разрешения США Украина бы Black Hawk не получила. Всего Польша заказала 32 вертолета S-70i Black Hawk — это уже второе приобретение для польской армии.

[ + – ] Украинские пилоты на фоне вертолетов Ми-24 и Black Hawk

Sikorsky S-70i — это экспортная модификация вертолета UH-60, которая производится в Польше на заводе Sikorsky PZL-Mielec.

Вместе с тем в сети есть видеоролик борта с таким же камуфляжем и это не польский S-70i, а версия UH-60A — базовая модификация Black Hawk. Аналитики Ukraine Weapons Tracker отмечают, что это списанный вертолет американской армии, который был модернизирован компанией Aeronautics LLC. На образце ГУР нет вооружения, но на Black Hawk можно устанавливать целый ряд всевозможных ракет и пулеметов.

Напомним, 18 февраля украинские летчики заявили, что если бы ВВС имели новые вертолеты, то потерь на фронте было бы меньше.

28 декабря Латвия получила первые два Black Hawk из США для замены советских Ми-17.