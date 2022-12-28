Латвия получила первые два вертолета Black Hawk для замены советских Ми-17

Отказываются от вертолетов Ми-17 по причине того, что на них нет доступных запасных деталей. Вдобавок американские UH-60M позволят повысить совместимость с союзниками по НАТО.

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Латвийские Военно-воздушные силы получили первые два ударных вертолета UH-60M Black Hawk из Соединенных Штатов. Об этом сообщает Defense Brief.

Латвия начала процесс перехода от советских вертолетов Ми-17 на американские Black Hawk. Причиной отказа от Ми-17 стало отсутствие запасных деталей для вертолетов.

Вертолеты в Латвию доставил самолет ВВС США С-17. Теперь UH-60M предстоит пройти технические работы перед испытательными полетами в латвийской армии.

"Это долгожданное дополнение к нашему военному арсеналу, позволяющее ВВС выйти на новый уровень возможностей с новыми и современными вертолетами Black Hawk и укрепить совместимость с нашими союзниками", — заявил командующий ВВС Латвии полковник Виестурс Масулис.

Также он добавил, что пять экипажей уже прошли обучение для эксплуатации Black Hawk. Теперь подготовку проходят бывшие экипажи советских Ми-17. Они уже прошли начальный этап обучения.

Ввести в эксплуатацию новые вертолеты планируют как только они будут готовы к полетам. Вертолеты будут использовать для поисково-спасательных и других видов задач. Контракт с США был подписан в конце 2018 года. Всего латвийская армия получит 4 вертолета, последние два должны поступить в конце 2023 года.

Напомним, 15 декабря украинский летчик Juice заявил, что Воздушным силам нужны вертолеты Super Cobra и Viper. Пока же запад передает советские Ми-24 и Ми-17.

7 декабря сообщалось, что армия США заменит тысячи вертолетов Black Hawk на конвертопланы Valor.