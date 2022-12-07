Сделка десятилетий: армия США заменит тысячи вертолетов Black Hawk и Apache

Амбициозная сделка потенциально оценивается в 70 млрд долларов. Конвертоплан Valor планируют поставлять не только в армию США, но и в другие страны.

Related video

В США определились с новым вертолетом для армии. На замену FH-60 Black Hawk придут конвертопланы Bell V-280 Valor. Об этом сообщает Defense News.

Компания Textron Bell победила в тендере США на 1,3 млрд долларов — это крупнейший контракт за последние 40 лет. Вертолет следующего поколения заменит около 2000 Black Hawk и 1200 Apache к 2030 году. Для инженерно-технических и производственных разработок и налаживания производства Bell V-280 Valor нужно 7 млрд долларов.

Потенциально программа по Valor оценивается в 70 млрд долларов, конвертоплан планируют продавать за границу, плюс в оценку входит весь срок службы воздушных суден в армии США.

Среди требований Пентагона была возможность летать без дозаправки около 3500 км, а также быть достаточно маневренным для переброски десанта в горячие точки.

В издании подчеркивают, что в армии США были попытки заменить два основных вертолета в войсках за последние 40 лет, но ни одна из них не завершилась успешно. В 2004 году отменили программу по эксплуатации Boeing-Sikorsky RAH-66. На эту программу выделили 7 млрд долларов.

Официально V-280 Valor представили в 2013 году, спустя 4 года он совершил первый полет. С тех пор конвертоплан налетал сотни часов, а его скорость может превышать 520 км/ч. Без дозаправок борт может пролететь 3900 км. Его экипаж составляет 4 человека. В конвертоплане помещается от 6 до 10 бойцов или же 4,5 тонны полезной нагрузки.

Напомним, в августе ВВС США приостановили эксплуатацию конвертоплана Osprey из-за технической неисправности.

Ранее США поднимали в воздух редкие самолеты-разведчики Cobra Ball для слежки за ядерным оружием РФ.