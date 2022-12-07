Угода десятиріч: армія США замінить тисячі вертольотів Black Hawk та Apache

Амбітна угода потенційно оцінюється в 70 млрд доларів. Конвертоплан Valor планують постачати не лише до армії США, а й до інших країн.

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У США визначились з новим вертольотом для армії. На заміну FH-60 Black Hawk прийдуть конвертоплан Bell V-280 Valor. Про це повідомляє Defense News.

Компанія Textron Bell перемогла у тендері США на 1,3 млрд доларів — це найбільший контракт за останні 40 років. Вертоліт наступного покоління замінить близько 2000 Black Hawk та 1200 Apache до 2030 року. Для інженерно-технічних та виробничих розробок та налагодження виробництва Bell V-280 Valor потрібно 7 млрд доларів.

Потенційно програма Valor оцінюється в 70 млрд доларів, конвертоплан планують продавати за кордон, плюс в оцінку входить весь термін служби повітряних суден в армії США.

Серед вимог Пентагону була можливість літати без дозаправлення близько 3500 км, а також бути досить маневровим для перекидання десанту в гарячі точки.

У виданні наголошують, що в армії США були спроби замінити два основні вертольоти у військах за останні 40 років, але жодна з них не завершилася успішно. У 2004 році скасували програму з експлуатації Boeing-Sikorsky RAH-66. На цю програму виділили 7 мільярдів доларів.

Офіційно V-280 Valor представили у 2013 році, через 4 роки він здійснив перший політ. З того часу конвертоплан налітав сотні годин, а його швидкість може перевищувати 520 км/год. Без дозаправлення борт може пролетіти 3900 км. Його екіпаж складає 4 особи. У конвертоплані міститься від 6 до 10 бійців або 4,5 тонни корисного навантаження.

Нагадаємо, у серпні ВПС США призупинили експлуатацію конвертоплана Osprey через технічну несправність.

Раніше США піднімали повітря рідкісні літаки-розвідники Cobra Ball для стеження за ядерною зброєю РФ.