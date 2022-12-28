Латвія отримала перші два вертольоти Black Hawk для заміни радянських Мі-17

Відмовляються від гелікоптерів Мі-17 через те, що на них немає доступних запасних деталей. До того ж американські UH-60M дозволять підвищити сумісність із союзниками по НАТО.

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Латвійські Військово-повітряні сили отримали перші два ударні вертольоти UH-60M Black Hawk зі Сполучених Штатів. Про це повідомляє Defense Brief.

Латвія розпочала процес переходу від радянських вертольотів Мі-17 на американські Black Hawk. Причиною відмови від Мі-17 стала відсутність запасних деталей для гелікоптерів.

Гелікоптери до Латвії доставив літак ВПС США С-17. Тепер UH-60M пройде технічні роботи перед випробувальними польотами в латвійській армії.

"Це довгоочікуване доповнення до нашого військового арсеналу, що дозволяє ВПС вийти на новий рівень можливостей з новими та сучасними вертольотами Black Hawk та зміцнити сумісність із нашими союзниками", — заявив командувач ВПС Латвії полковник Вієстурс Масуліс.

Також він додав, що п'ять екіпажів уже пройшли навчання для експлуатації Black Hawk. Наразі підготовку проходять колишні екіпажі радянських Мі-17. Вони пройшли початковий етап навчання.

Ввести в експлуатацію нові гелікоптери планують, як тільки вони будуть готові до польотів. Гелікоптери використовуватимуть для пошуково-рятувальних та інших видів завдань. Контракт із США було підписано наприкінці 2018 року. Усього латвійська армія отримає 4 вертольоти, останні два мають надійти наприкінці 2023 року.

Нагадаємо, 15 грудня український льотчик Juice заявив, що Повітряним силам потрібні гелікоптери Super Cobra та Viper. Поки що ж захід передає радянські Мі-24 та Мі-17.

7 грудня повідомлялося, що армія США замінить тисячі гелікоптерів Black Hawk на конвертоплани Valor.