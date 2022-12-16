"Apache для нас фантастика": льотчик Juice розповів, які гелікоптери потрібні Повітряним силам

Захід передає Україні радянські машини Мі-24 та Мі-17, проте військовим потрібні сучасні ударні вертольоти на кшталт Super Cobra та Viper з високоточними ракетами Hellfire.

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Льотчик Повітряних сил України з позивним Juice заявив, що війська потребують сучасніших гелікоптерів, ніж ті, які зараз постачають партнери. Про це він сказав в інтерв'ю The War Zone.

Західні партнери постачають Україні гелікоптери Мі-24 із Чехії та Мі-17 із США. Однак армійська авіація потребує сучасних ударних гелікоптерів, наприклад, AH-1W Super Cobra або AH-1Z Viper.

"Я дуже сподіваюся, що західні країни допоможуть нам у цьому. Apache (американський ударний вертоліт AH-64, — Фокус) — найкраще рішення, але для нас — це наукова фантастика, ми дійсно цього хочемо. Однак навіть якщо у нас буде щось на кшталт Super Cobra, це буде дуже, дуже важливо для лінії фронту, тому що вони здатні вражати цілі високоточною зброєю вдень та вночі", — заявив Juice.

Що відомо про вертольоти Super Cobra та Viper?

AH-1W Super Cobra — це вертоліт компанії Bell Helicopter. Ударний гелікоптер був на озброєнні американської армії до 2020 року. Усього їх зроблено понад 1300 одиниць різних модифікацій. На озброєнні у Super Cobra є:

20-мм триствольний мініган Гатлінга;

70-мм некеровані ракети Hydra 70 або APKWS II;

127-мм некеровані ракети Zuni;

протитанкові ракети TOW — що вимагають лазерного наведення для ураження цілі;

AGM-114 Hellfire — високоточні керовані ракети;

протиповітряні ракети AIM-9 Sidewinder.

[ + – ] Схематичне зображення вертольота Super Cobra

Такий арсенал ракет дозволяє гелікоптеру боротися як з наземними, так і з повітряними цілями. Частина з озброєння є високоточною і є великою загрозою для ворога.

Вертоліт AH-1Z Viper — це розвиток ідей Super Cobra з сучаснішими технологіями. Його прийняли в експлуатацію у 2011 році, і відрізняється він від Super Cobra наявністю покращеної авіоніки, модернізованого двигуна та покращеної кермової частини. Його не виведено з експлуатації в армії США. Зараз виготовлено понад 230 машин.

Нагадаємо, в цьому ж інтерв'ю льотчик Juice заявив, що ПКС РФ стали розумніше застосовувати свою авіацію.

Раніше льотчик Juice розповів про складнощі збивання дронів-камікадзе Shahed-136. За його словами, для радянських МіГів це серйозний виклик.