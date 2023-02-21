На озброєнні в бійців ГУР з'явився американський гелікоптер Black Hawk (фото)

Раніше жодна з країн публічно не повідомляла про передачу багатоцільових гелікоптерів в українську військову розвідку.

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Головне управління розвідки Міноборони України показало своїх бійців після виконання завдання на бойових гелікоптерах. Про це повідомляє пресслужба ГУР.

Наголошується, що пілоти-розвідники повернулися після виконання завдання. Гелікоптери істотно розширюють можливості спеціальних підрозділів військової розвідки й ефективність виконання спецзадач.

"Пілоти ГУР МО України продовжують знищувати ворога на всіх ділянках фронту", — написали в пресслужбі.

Варто зазначити, що на опублікованих фотографіях видно два вертольоти — український Мі-24 та, мабуть, експортну версію вертольота UH-60 Black Hawk. Судячи з нанесення українських відмітних знаків, гелікоптер перебуває на озброєнні розвідників.

На фотографії версія вертольота S-70i, який у грудні 2022 року закупила Польща або UH-60A. Офіційно про постачання гелікоптерів Україні не повідомлялося. Також варто зазначити, що оскільки вертоліт виготовляється американською компанією Sikorsky, без дозволу США Україна Black Hawk не отримала б. Загалом Польща замовила 32 вертольоти S-70i Black Hawk — це вже друге придбання для польської армії.

[ + – ] Українські пілоти на тлі вертольотів Мі-24 та Black Hawk

Sikorsky S-70i — це експортна модифікація вертольота UH-60, яка виробляється в Польщі на заводі Sikorsky PZL-Mielec.

Водночас у мережі є відеоролик борту з таким же камуфляжем, і це не польський S-70i, а версія UH-60A — базова модифікація Black Hawk. Аналітики Ukraine Weapons Tracker зазначають, що це списаний вертоліт американської армії, модернізований компанією Aeronautics LLC. На прикладі ГУР немає озброєння, але на Black Hawk можна встановлювати низку різних ракет і кулеметів.

Нагадаємо, 18 лютого українські льотчики заявили, що якби ВПС мали нові гелікоптери, то втрат на фронті було б менше.

28 грудня Латвія отримала перші два Black Hawk із США для заміни радянських Мі-17.