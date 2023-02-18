"Втрат було б менше": українські льотчики розповіли про проблеми з гелікоптерами на фронті, — CNN

Льотчик Юрій у розмові з журналістами заявив, що якби українські ВПС мали б нові гелікоптери, вони б краще виконували бойові завдання.

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Українські льотчики обладнають тимчасові точки поблизу лінії фронту, де ховають паливо та боєприпаси для гелікоптерів. Їм доводиться використовувати старі радянські моделі, щоби якось виконувати військові завдання. Про це розповів льотчик Сергій журналістам CNN.

Повідомляється, що попри те, що Росія вживала колосальних зусиль зі знищення повітряних сил України, ЗСУ ще використовують гелікоптери та літаки для ударів по противнику. Українські ВПС досі є пріоритетною метою російських ракет.

Інший льотчик Юрій у розмові з журналістами заявив, що якби в українських ВПС були б нові гелікоптери, вони б краще виконували бойові завдання.

"Ми краще підтримували б піхоту під час бою, і, звичайно, було б менше втрат. Тому що система захисту набагато краща у західних моделей гелікоптерів". — сказав він.

Видання пише, що Великобританія запропонувала поповнити вертолітний парк України кількома застарілими літаками Sea King, які були виведені з експлуатації. А Португалія надала 6 вертольотів Ка-32А11ВС російського виробництва, жоден з яких не придатний до польотів. Україні доведеться ремонтувати їх самотужки.

Проте, як пишуть журналісти, українські льотчики справляються. Заступник командира бригади Сікорського, ім'я якого не називається, сказав:

"Ми завжди дивуємось тому, що ми тут. Але, що ж, ми є і не збираємося зупинятися".

Раніше Фокус повідомляв, що США направлять на Донбас своїх аудиторів. За словами представників Пентагону, до України найближчим часом можуть прибути кілька із 177 аудиторів та слідчих, які проводитимуть ревізію безпосередньо у зоні бойових дій.

Також повідомлялося, що, за інформацією журналістів, демократи та республіканці об'єдналися у питанні постачання Україні F-16. За словами американських законодавців, наявність сучасних бойових літаків може виявитися вирішальною для контролю над повітряним простором України цього року.

Ще нагадаємо, що у ЗСУ заявили, що активність авіації ЗС РФ на сході зростає. За словами спікера ВПС Юрія Ігната, неможливо стягнути авіацію до кордонів, оскільки це не танки чи артилерія – авіація має бути на аеродромах. Але повітряні атаки збільшуються вже зараз.