Активність авіації ЗС РФ на сході зростає, — ЗСУ (відео)

За словами спікера ВПС Юрія Ігната, неможливо стягнути авіацію до кордонів, оскільки це не танки чи артилерія – авіація має бути на аеродромах. Але повітряні атаки збільшуються вже зараз.

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Спікер Повітряних сил України Юрій Ігнат прокоментував публікації у західних ЗМІ про те, що росія намагається посилити своє угруповання в Україні за допомогою авіації, яка стягується ближче до кордонів. Про це повідомляє Радіо Свобода.

Ігнат уточнив, що, найімовірніше, було некоректне подання заголовка.

"Неможливо стягнути авіацію до кордонів, це ж не танки, не артилерія, не БМП, не особовий склад. Авіація має бути на аеродромах", — пояснив він.

На початку масштабного російського вторгнення російські війська стягнули до кордонів сотні літаків та гелікоптерів, ця техніка не змінила місця своєї дислокації до цього дня, уточнив військовий.

"До початку агресії це було 750 одиниць техніки, зараз же, залежно від завдань, загальна чисельність може змінюватися. Росія використовуватиме ці аеродроми і надалі. Це близько 40 аеродромів в окупованому Криму, на окупованій території України, а також у Білорусі та самій Росії", — пояснив він.

Деякі аеродроми знаходяться поряд з Україною, такі як "Барановичі", інші ж, наприклад, в Енгельсі, далі від кордону, і звідти запускаються ракети Х-101, Х-55 та ін.

[ + – ] Спікер Повітряних сил — про "стягування" авіації до кордонів України та загалом про авіацію ЗС РФ

"На початку агресії було знищено найбільше бортів — літаків близько 300 і гелікоптерів теж близько 300. Понад 10 місяців вони вже не залітають у повітряний простір України, як це було на початку агресії, бо були збиті. А чому були збиті? Бо що? стали жертвами власної пропаганди", — пояснив Ігнат.

Він зазначив, що, зважаючи на все, російські пілоти повірили повідомленням спікера ЗС РФ Ігоря Конашенкова, який неодноразово доповідав про "знищення українських Повітряних сил". Пілоти без побоювання почали з'являтися в українському небі — і саме тоді противник мав найбільші втрати щодо авіації.

За ескалації військових дій Росія може посилити повітряні атаки на сході України — збільшити активність штурмової та бомбардувальної авіації, зокрема вертольотами Ка-52. Іноді це відбувається і зараз — і авіація ЗС РФ переходить у трофейний розряд.

За словами Ігната, Збройні Сили України вже не ті, що були на початку масштабного вторгнення після 24 лютого, у РФ це розуміють і не ризикуватимуть.

ВПС ЗСУ озброєні сучасною західною технікою:

IRIS-T;

NASAMS;

численними ПЗРК та ЗРК, такими як французький Crotale або німецький Gepard.

Раніше Фокус повідомляв про те, чи РФ масово задіятиме авіацію під час нового наступу. За даними розвідки, у розпорядженні РФ — близько 1500 одиниць бойової авіації.

Нагадаємо, що російські війська на Донбасі змінюють тактику щоденних атак. На Донецькому напрямку російські окупанти почали відновлювати сили вночі та частіше застосовувати бойову авіацію.