Активность авиации ВС РФ на востоке возрастает, — ВСУ (видео)

По словам спикера ВВС Юрия Игната, невозможно стянуть авиацию к границам, так как это не танки или артиллерия — авиация должна быть на аэродромах. Но воздушные атаки увеличиваются уже сейчас.

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Спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат прокомментировал публикации в западных СМИ о том, что россия пытается усилить свою группировку в Украины с помощью авиации, которая стягивается ближе к границам. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Игнат уточнил, что, скорее всего, имеет место некорректная подача заголовка.

"Невозможно стянуть авиацию к границам, это же не танки, не артиллерия, не БМП, не личный состав. Авиация должна быть на аэродромах", — пояснил он.

В начале масштабного российского вторжения российские войска стянули к границам сотни самолетов и вертолетов, эта техника не изменила места своей дислокации по сей день, уточнил военный.

"К началу агрессии это было 750 единиц техники, сейчас же, в зависимости от задач, общая численность может меняться. Россия будет использовать эти аэродромы и дальше. Это около 40 аэродромов в оккупированном Крыму, на оккупированной территории Украины, а также в Беларуси и самой России", — пояснил он.

Некоторые аэродромы находятся рядом с Украиной, такие как "Барановичи", другие же, например в Энгельсе, — дальше от границы, и оттуда запускаются ракеты Х-101, Х-55 и пр.

[ + – ] Спикер Воздушных сил — о "стягивании" авиации к границам Украины и в целом об авиации ВС РФ

"В начале агрессии было уничтожено больше всего бортов — самолетов около 300 и вертолетов тоже около 300. Больше 10 месяцев они уже не залетают в воздушное пространство Украины, как это было в начале агрессии, потому что были сбиты. А почему были сбиты? Потому что стали жертвами собственной пропаганды", — объяснил Игнат.

Он отметил, что, судя по всему, российские пилоты поверили сообщениям спикера ВС РФ Игоря Конашенкова, который неоднократно докладывал об "уничтожении украинских Воздушных сил". Пилоты без опаски стали появляться в украинском небе — и именно тогда у противника были наибольшие потери по части авиации.

При эскалации военных действий Россия может усилить воздушные атаки на востоке Украины — увеличить активность штурмовой и бомбардировочной авиации, в частности вертолетами Ка-52. Время от времени это происходит и сейчас — и авиация ВС РФ переходит в разряд трофейной.

По словам Игната, Вооруженные силы Украины уже не те, что были в начале масштабного вторжения после 24 февраля, в РФ это понимают и не будут рисковать.

ВВС ВСУ вооружены современной западной техникой:

IRIS-T;

NASAMS;

многочисленными ПЗРК и ЗРК, такими как французский Crotale или немецкий Gepard.

Ранее Фокус сообщал о том, будет ли РФ массово задействовать авиацию во время нового наступления. По данным разведки, в распоряжении у РФ — около 1500 единиц боевой авиации.

Напомним, что российские войска на Донбассе меняют тактику ежедневных атак. На Донецком направлении российские оккупанты начали восстанавливать силы ночью и чаще применять боевую авиацию.