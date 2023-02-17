Россияне на Донбассе изменили тактику ежедневных атак против ВСУ, — спикер Сил обороны

Российские оккупанты теперь начали восстанавливать силы в ночное время суток, но чаще применяют боевую авиацию на Донецком направлении.

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Российские оккупанты изменили тактику наступления на Донецком направлении. Об этом сообщил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский в эфире информационного телемарафона.

Вражеские войска перестали атаковать позиции украинских защитников в ночное время суток, и делают это при дневном свете.

"За последние два дня численность штурмовых действий на этом направлении колеблется от трех до четырех. Зато днем враг очень мощно применяет артиллерию. Так, например, за вчерашний день на Донецком направлении он использовал ее 223 раза, штурмовых действий в районе Угледара — Марьинки было 16", — рассказал Дмитрашковский.

Ранее они ограничивались беспрерывным огнем после заката, посылали подразделения ДРГ и штурмовые группы. Теперь же используют регулярно авиацию, а в течении ночи восстанавливаются, возобновляют утраченные резервы.

К слову, если сравнивать возможности оккупантов с началом штурмовых действий на этом направлении, то на сегодняшний день они очень изменились.

"По моему мнению, для восстановления данного направления, чтобы они могли полноценно атаковать, им нужно время. Я думаю, по меньшей мере это май-июнь, но враг будет постоянно беспокоить на этом направлении, поскольку он имеет поставленную своим президентом задачу", — добавил Алексей Дмитрашковский.

Напомним, 17 февраля в ГУР МО рассказали, что за сотню пленных бойцов Украина отдала РФ одного коллаборанта УПЦ МП. Представители разведки отметили, что подобная работа будет продолжаться и коллаборантов будут обменивать, лишь бы украинские защитники вернулись домой.

Также 17 февраля командующий Сухопутными войсками ВСУ — командующий обороной Киева и киевского оперативного направления, генерал-полковник Александр Сырский рассказал, как проходила оборона столицы, и где были самые горячие бои.